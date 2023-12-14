https://ria.ru/20231214/podderzhka-1915824153.html

Путин поручил подумать над дальнейшей поддержкой семей с детьми

Путин поручил подумать над дальнейшей поддержкой семей с детьми - РИА Новости, 14.12.2023

Путин поручил подумать над дальнейшей поддержкой семей с детьми

Нужно думать над тем, как дальше работать по поддержке семей с детьми, использовать наработанные государством инструменты, в том числе ипотеку и субсидии,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:51

2023-12-14T15:51

2023-12-14T16:32

владимир путин

общество

россия

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нужно думать над тем, как дальше работать по поддержке семей с детьми, использовать наработанные государством инструменты, в том числе ипотеку и субсидии, заявил в четверг президент России Владимир Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией."А вот как решать (демографическую – ред.) проблему? Первое – обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых является большая семья. Это воспитание в том смысле, что ребёнок - это дар Божий. Это, конечно, лежит в сфере материального благосостояния. Мы говорили о первичном звене здравоохранения, но кроме этого, нужно, безусловно, обратить внимание на женские консультации, надо приводить там все в порядок. Надо думать о том, как и какими темпами приводить в порядок родильные отделения региональных больниц и поликлиник. И третье - нужно думать о том, как дальше работать по поддержке семей с детьми: это ипотека, субсидии и дальнейшее совершенствование всего инструментария, который наработан государством за последние годы с точки зрения поддержки семей с детьми", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ: с господдержкой, семейная, сельская, военная и дальневосточная. При этом программа семейной ипотеки завершается 1 июля 2024 года.

https://ria.ru/20231214/deti-1915840484.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, общество, россия, итоги года с владимиром путиным