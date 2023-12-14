https://ria.ru/20231214/podarok-1915714886.html

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков - РИА Новости, 14.12.2023

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков

Конфеты в новогоднем наборе для детей должны содержать минимум консервантов, красителей и ароматизаторов, стоит помнить и об аллергенах при выборе сладкого... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T11:50

2023-12-14T11:50

2023-12-14T11:55

общество

московская область (подмосковье)

новый год

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Конфеты в новогоднем наборе для детей должны содержать минимум консервантов, красителей и ароматизаторов, стоит помнить и об аллергенах при выборе сладкого подарка для ребенка, чтобы не подвергать его здоровье риску, свидетельствует сайт Подмосковного Роспотребнадзора. "Следует отдавать предпочтение наборам в составе кондитерских изделий, которых содержится минимальное количество консервантов, красителей, ароматизаторов, поскольку это создает сильную нагрузку на желудок малыша. Рекомендуется отдавать предпочтение шоколадным конфетам, при этом необходимо помнить, что орехи, входящие в состав многих конфет, могут являться аллергенами. Любые кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5 %, также не могут входить в состав новогодних подарков", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что пастила и зефир относятся к полезным сладостям. В их основу входят яичные белки, пюре из фруктов и одно из желирующих веществ: агар-агар, пектин или желатин. Самые полезные – сливочный зефир и ванильная пастила. В них нет пищевых добавок и искусственных красителей. Полезен и мармелад, который содержит только патоку и желирующий ингредиент. "Сладкие новогодние подарки нужно приобретать только в местах организованной торговли, то есть магазинах, торговых базах, официальных рынках. В первую очередь необходимо обратить внимание на упаковку, которая должна быть плотно закрытой, не деформированной. Причем речь идет не только об общем пакете или коробке, куда сложены сладости, но и о самих кондитерских изделиях. Каждое из них, во-первых, обязано иметь индивидуальную упаковку, а во-вторых, эта упаковка должна оставаться целой до момента, когда ее вскроет конечный потребитель", - подчеркнули на сайте. В детские кондитерские наборы нельзя включать фрукты, потому что они быстро портятся. Внутри подарка вместе со сладостями может находиться игрушка, но она должна быть в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами. Сладости нужно хранить при температуре 15–17 градусов, чтобы шоколад не покрылся белым налетом. В сообщении уточнили, что этикетка должна быть легко читаемой и содержать написанный на русском языке общий состав ингредиентов всех сладостей набора, пищевую ценность, условия хранения и срок годности, дату фасовки, наименование и юридический адрес фасовщика, а также обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт. Кроме того, должен быть указан единый знак обращения продукции на территории стран-участниц Евразийского экономического союза – знак ЕАС, который говорит о том, что продукция прошла все необходимые испытания по основным показателям безопасности. "При покупке сладких новогодних подарков покупатель имеет право ознакомиться с документами, подтверждающими качество и безопасность товаров – на сладости и упаковку должны быть зарегистрированы декларации о соответствии, игрушка должна иметь сертификат соответствия", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231202/mandariny-1913293488.html

https://ria.ru/20231214/menyu-1915600208.html

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общество, московская область (подмосковье), новый год, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, детские вопросы