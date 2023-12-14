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Европа приняла решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
Европа приняла решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС - РИА Новости, 15.12.2023
Европа приняла решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
Европейские лидеры на саммите в Брюсселе приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз, сообщил глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-14T20:38
2023-12-14T20:38
2023-12-15T00:04
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Европейские лидеры на саммите в Брюсселе приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X."Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении Украины и Молдавии", - написал Мишель.Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий.Ранее Будапешт заявлял, что категорически не согласен на начало переговоров с Киевом о членстве Украины в ЕС, предлагая даже не выносить этот вопрос на саммит, а вернуться к нему "через 5-10 лет" после выработки новой стратегии отношений с Украиной.
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в мире, украина, молдавия
В мире, Украина, Молдавия
Европа приняла решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
Мишель: ЕС решил начать переговоры о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе