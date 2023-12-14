В Пентагоне рассказали о выборе, который придется сделать США
Пентагон: США придется выбирать между своей боеготовностью и помощью Украине
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Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
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"В конечном счете мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины тем образом, который необходим на поле боя", - сообщил он журналистам.
Райдер добавил, что США располагают средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и 1 миллиардом долларов на восполнение собственных ресурсов.
Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. В четверг палата представителей уйдет на каникулы до 9 января, в пятницу за ней последует сенат, перерыв в работе которого продлится до 8 января.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".