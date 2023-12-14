https://ria.ru/20231214/opros-1915901276.html

Опрос показал, как низко упало доверие к политикам в Британии за 40 лет

Опрос показал, как низко упало доверие к политикам в Британии за 40 лет - РИА Новости, 14.12.2023

Опрос показал, как низко упало доверие к политикам в Британии за 40 лет

Доверие жителей Великобритании к политикам упало до рекордно низкого за 40 лет уровня, только 9% британцев считают, что политики говорят правду, следует из... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T19:40

2023-12-14T19:40

2023-12-14T19:40

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Доверие жителей Великобритании к политикам упало до рекордно низкого за 40 лет уровня, только 9% британцев считают, что политики говорят правду, следует из результатов опроса, проведенного социологической службой Ipsos. "Всего лишь 9% британской общественности заявили, что они доверяют политикам... Это делает их наименее доверяемой профессией в Британии. Хотя доверие к политикам обычно низкое, показатель этого года стал самым низким для политиков с начала первой волны исследования в 1983 году", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте компании. При этом среди жителей Лондона эта цифра составляет всего 3%, а среди людей в возрасте от 25 до 34 лет – 2%. Низким уровнем доверия также пользуются и министры правительства, только 10% жителей Британии считают, что они говорят общественности правду. За ними по возрастанию следуют руководители рекламных агентств (16%), журналисты (21%) и риелторы (28%). Все это ниже ниже среднего уровня в 51% - именно столько британцев поверят обычному прохожему на улице. Столько же доверяют юристам и госслужащим. Ещё 54% респондентов считают, что представители духовенства будут говорить правду, для полиции этот показатель составляет 56%, а для учёных, судей и военнослужащих - 74%. В пятерку профессий, представителям которой в Британии доверяют больше всего, вошли доктора и инженеры (85%), библиотекари (86%), пилоты (87%) и медсестры (88%). Опрос проводился по телефону в два приема: среди 1020 жителей Британии с 8 по 14 ноября и среди 1 015 британцев с 15 по 21 ноября.

https://ria.ru/20231214/premer-1915694554.html

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