https://ria.ru/20231214/oez-1915870744.html
Создание ОЭЗ в Шебекинском округе прорабатывается, заявили в МЭР
Создание ОЭЗ в Шебекинском округе прорабатывается, заявили в МЭР - РИА Новости, 14.12.2023
Создание ОЭЗ в Шебекинском округе прорабатывается, заявили в МЭР
Вопрос по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Шебекинского округа уже прорабатывается Минэкономразвития вместе с Белгородской областью,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:53
2023-12-14T17:53
2023-12-14T17:53
экономика
белгородская область
россия
шебекино
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вопрос по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Шебекинского округа уже прорабатывается Минэкономразвития вместе с Белгородской областью, сообщила в четверг пресс-служба министерства. Ранее в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина к главе государства обратился директор завода из города Шебекино в Белгородской области с просьбой ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны. Путин поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время. "Минэкономразвития России уже прорабатывает вместе с Белгородской областью предложения Правительству по созданию ОЭЗ на территории Шебекинского округа. Обсуждается возможность предоставления бизнесу повышенных преференций и льгот. Рассчитываем, что эти меры помогут региону нарастить инвестиционную привлекательность", - сказал замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, слова которого приводит пресс-служба федерального министерства.
https://ria.ru/20231214/shebekino-1915817125.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белгородская область, россия, шебекино, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Белгородская область, Россия, Шебекино, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Создание ОЭЗ в Шебекинском округе прорабатывается, заявили в МЭР
Минэкономразвития: вопрос создания ОЭЗ в Шебекинском округе уже прорабатывается