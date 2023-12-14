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Создание ОЭЗ в Шебекинском округе прорабатывается, заявили в МЭР - РИА Новости, 14.12.2023
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17:53 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/oez-1915870744.html
Создание ОЭЗ в Шебекинском округе прорабатывается, заявили в МЭР
Создание ОЭЗ в Шебекинском округе прорабатывается, заявили в МЭР - РИА Новости, 14.12.2023
Создание ОЭЗ в Шебекинском округе прорабатывается, заявили в МЭР
Вопрос по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Шебекинского округа уже прорабатывается Минэкономразвития вместе с Белгородской областью,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:53
2023-12-14T17:53
экономика
белгородская область
россия
шебекино
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вопрос по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Шебекинского округа уже прорабатывается Минэкономразвития вместе с Белгородской областью, сообщила в четверг пресс-служба министерства. Ранее в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина к главе государства обратился директор завода из города Шебекино в Белгородской области с просьбой ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны. Путин поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время. "Минэкономразвития России уже прорабатывает вместе с Белгородской областью предложения Правительству по созданию ОЭЗ на территории Шебекинского округа. Обсуждается возможность предоставления бизнесу повышенных преференций и льгот. Рассчитываем, что эти меры помогут региону нарастить инвестиционную привлекательность", - сказал замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, слова которого приводит пресс-служба федерального министерства.
https://ria.ru/20231214/shebekino-1915817125.html
белгородская область
россия
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экономика, белгородская область, россия, шебекино, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Белгородская область, Россия, Шебекино, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Создание ОЭЗ в Шебекинском округе прорабатывается, заявили в МЭР

Минэкономразвития: вопрос создания ОЭЗ в Шебекинском округе уже прорабатывается

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вопрос по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Шебекинского округа уже прорабатывается Минэкономразвития вместе с Белгородской областью, сообщила в четверг пресс-служба министерства.
Ранее в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина к главе государства обратился директор завода из города Шебекино в Белгородской области с просьбой ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны. Путин поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время.
"Минэкономразвития России уже прорабатывает вместе с Белгородской областью предложения Правительству по созданию ОЭЗ на территории Шебекинского округа. Обсуждается возможность предоставления бизнесу повышенных преференций и льгот. Рассчитываем, что эти меры помогут региону нарастить инвестиционную привлекательность", - сказал замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, слова которого приводит пресс-служба федерального министерства.
Путин о сложностях в приграничных с Украиной регионах - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин поддержал предложение о создании особой экономической зоны в Шебекино
Вчера, 15:31
 
ЭкономикаБелгородская областьРоссияШебекиноВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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