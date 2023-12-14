https://ria.ru/20231214/oez-1915870744.html

Создание ОЭЗ в Шебекинском округе прорабатывается, заявили в МЭР

Создание ОЭЗ в Шебекинском округе прорабатывается, заявили в МЭР - РИА Новости, 14.12.2023

Создание ОЭЗ в Шебекинском округе прорабатывается, заявили в МЭР

Вопрос по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Шебекинского округа уже прорабатывается Минэкономразвития вместе с Белгородской областью,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:53

2023-12-14T17:53

2023-12-14T17:53

экономика

белгородская область

россия

шебекино

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вопрос по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Шебекинского округа уже прорабатывается Минэкономразвития вместе с Белгородской областью, сообщила в четверг пресс-служба министерства. Ранее в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина к главе государства обратился директор завода из города Шебекино в Белгородской области с просьбой ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны. Путин поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время. "Минэкономразвития России уже прорабатывает вместе с Белгородской областью предложения Правительству по созданию ОЭЗ на территории Шебекинского округа. Обсуждается возможность предоставления бизнесу повышенных преференций и льгот. Рассчитываем, что эти меры помогут региону нарастить инвестиционную привлекательность", - сказал замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, слова которого приводит пресс-служба федерального министерства.

https://ria.ru/20231214/shebekino-1915817125.html

белгородская область

россия

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, белгородская область, россия, шебекино, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)