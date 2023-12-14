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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 14.12.2023
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 13.00 выпустили три ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:40
2023-12-14T13:40
2023-12-14T13:40
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 выпустили три ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 - город Донецк (Ленинский район): выпущены три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Ленинский район расположен в южной части Донецка, он достаточно удален от линии соприкосновения.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
СЦКК: ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка