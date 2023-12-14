https://ria.ru/20231214/obstrel-1915658779.html
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.12.2023
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 135 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T00:26
2023-12-14T00:26
2023-12-14T00:26
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 135 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксирован 41 факт ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 135 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Макеевка и Ясиноватский район. Согласно информации представительства, в результате обстрелов Донецка погиб один мирный житель, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 10 обстрелов.
https://ria.ru/20231213/obstrel-1915648518.html
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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР