https://ria.ru/20231214/obstrel-1915658779.html

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.12.2023

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 135 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T00:26

2023-12-14T00:26

2023-12-14T00:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

украина

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913428966_0:37:3190:1831_1920x0_80_0_0_c22016305160410880433bfae006f613.jpg

ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 135 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксирован 41 факт ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 135 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Макеевка и Ясиноватский район. Согласно информации представительства, в результате обстрелов Донецка погиб один мирный житель, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 10 обстрелов.

https://ria.ru/20231213/obstrel-1915648518.html

донецкая народная республика

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк