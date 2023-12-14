https://ria.ru/20231214/obmen-1915866929.html

Нарышкин рассказал о диалоге с США по обмену Уилана и Гершковича

Нарышкин рассказал о диалоге с США по обмену Уилана и Гершковича - РИА Новости, 14.12.2023

Нарышкин рассказал о диалоге с США по обмену Уилана и Гершковича

Россия ведет с США диалог по вопросу обмена американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, но по договоренности с Вашингтоном не комментирует подробности, жаль,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:35

2023-12-14T17:35

2023-12-14T17:54

сша

россия

пол уилан

эван гершкович

сергей нарышкин

снг

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Россия ведет с США диалог по вопросу обмена американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, но по договоренности с Вашингтоном не комментирует подробности, жаль, что американская сторона этот уговор не выполнила, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Такой диалог ведется, но по договоренности с американской стороной мы его не комментируем", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам XIX совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ."Я сожалею, что американская сторона в лице госдепартамента не выполнила эту договоренность", - добавил директор СВР РФ.США в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако Москва его якобы отвергла, заявлял в начале декабря официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Кремль не обсуждает публично ситуацию с обменом Уилана и Гершковича, говорил тогда РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20231214/uilan-1915808229.html

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, пол уилан, эван гершкович, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)