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Нарышкин рассказал о диалоге с США по обмену Уилана и Гершковича - РИА Новости, 14.12.2023
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17:35 14.12.2023 (обновлено: 17:54 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/obmen-1915866929.html
Нарышкин рассказал о диалоге с США по обмену Уилана и Гершковича
Нарышкин рассказал о диалоге с США по обмену Уилана и Гершковича - РИА Новости, 14.12.2023
Нарышкин рассказал о диалоге с США по обмену Уилана и Гершковича
Россия ведет с США диалог по вопросу обмена американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, но по договоренности с Вашингтоном не комментирует подробности, жаль,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:35
2023-12-14T17:54
сша
россия
пол уилан
эван гершкович
сергей нарышкин
снг
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Россия ведет с США диалог по вопросу обмена американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, но по договоренности с Вашингтоном не комментирует подробности, жаль, что американская сторона этот уговор не выполнила, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Такой диалог ведется, но по договоренности с американской стороной мы его не комментируем", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам XIX совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ."Я сожалею, что американская сторона в лице госдепартамента не выполнила эту договоренность", - добавил директор СВР РФ.США в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако Москва его якобы отвергла, заявлял в начале декабря официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Кремль не обсуждает публично ситуацию с обменом Уилана и Гершковича, говорил тогда РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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сша, россия, пол уилан, эван гершкович, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
США, Россия, Пол Уилан, Эван Гершкович, Сергей Нарышкин, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин рассказал о диалоге с США по обмену Уилана и Гершковича

Нарышкин: Россия ведет диалог с США по вопросу обмена Уилана и Гершковича

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Россия ведет с США диалог по вопросу обмена американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, но по договоренности с Вашингтоном не комментирует подробности, жаль, что американская сторона этот уговор не выполнила, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«
"Такой диалог ведется, но по договоренности с американской стороной мы его не комментируем", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам XIX совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
«
"Я сожалею, что американская сторона в лице госдепартамента не выполнила эту договоренность", - добавил директор СВР РФ.
США в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако Москва его якобы отвергла, заявлял в начале декабря официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Кремль не обсуждает публично ситуацию с обменом Уилана и Гершковича, говорил тогда РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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СШАРоссияПол УиланЭван ГершковичСергей НарышкинСНГСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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