https://ria.ru/20231214/obestochennye-1915680369.html

Число обесточенных в России потребителей сократилось до 142 тысяч

Число обесточенных в России потребителей сократилось до 142 тысяч - РИА Новости, 14.12.2023

Число обесточенных в России потребителей сократилось до 142 тысяч

Количество оставшихся без энергоснабжения из-за непогоды потребителей в Ростовской и Псковской областях, Донецкой и Луганской народных республиках на 6.00 мск... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T08:37

2023-12-14T08:37

2023-12-14T08:37

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

луганская народная республика

псковская область

ростовская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_f0288e586233456452c343b77e966d27.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Количество оставшихся без энергоснабжения из-за непогоды потребителей в Ростовской и Псковской областях, Донецкой и Луганской народных республиках на 6.00 мск сократилось до 142 тысяч, в Дагестане энергоснабжение восстановлено, сообщило Минэнерго РФ. По последним данным, которые сообщало Минэнерго вечером 13 декабря, в пяти регионах РФ суммарно было отключено 329 тысяч человек. Сообщалось, что причиной массовых нарушений электроснабжения стали неблагоприятные погодные явления (снег, ледяной дождь, гололедно-изморозевые отложения, дождь). "В ряде регионов аварийно-восстановительные работы продолжаются. По данным на 06.00 (мск) без энергоснабжения остаются потребители: Ростовской области – 10,5 тысячи человек, ЛНР – 76,8 тысячи человек, ДНР – 49,9 тысячи человек, Псковской области – 4,9 тысячи человек", - сообщило министерство оперативные данные в своем Telegram-канале. А в Дагестане, где также были отключения, энергетики завершили первоочередные работы по восстановлению электроснабжения потребителей, указывает ведомство.

https://ria.ru/20231208/rosseti-1914540252.html

луганская народная республика

псковская область

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство энергетики рф (минэнерго россии), луганская народная республика, псковская область, ростовская область, происшествия