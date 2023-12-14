https://ria.ru/20231214/obestochennye-1915680369.html
Число обесточенных в России потребителей сократилось до 142 тысяч
Число обесточенных в России потребителей сократилось до 142 тысяч - РИА Новости, 14.12.2023
Число обесточенных в России потребителей сократилось до 142 тысяч
Количество оставшихся без энергоснабжения из-за непогоды потребителей в Ростовской и Псковской областях, Донецкой и Луганской народных республиках на 6.00 мск... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T08:37
2023-12-14T08:37
2023-12-14T08:37
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
луганская народная республика
псковская область
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Количество оставшихся без энергоснабжения из-за непогоды потребителей в Ростовской и Псковской областях, Донецкой и Луганской народных республиках на 6.00 мск сократилось до 142 тысяч, в Дагестане энергоснабжение восстановлено, сообщило Минэнерго РФ. По последним данным, которые сообщало Минэнерго вечером 13 декабря, в пяти регионах РФ суммарно было отключено 329 тысяч человек. Сообщалось, что причиной массовых нарушений электроснабжения стали неблагоприятные погодные явления (снег, ледяной дождь, гололедно-изморозевые отложения, дождь). "В ряде регионов аварийно-восстановительные работы продолжаются. По данным на 06.00 (мск) без энергоснабжения остаются потребители: Ростовской области – 10,5 тысячи человек, ЛНР – 76,8 тысячи человек, ДНР – 49,9 тысячи человек, Псковской области – 4,9 тысячи человек", - сообщило министерство оперативные данные в своем Telegram-канале. А в Дагестане, где также были отключения, энергетики завершили первоочередные работы по восстановлению электроснабжения потребителей, указывает ведомство.
https://ria.ru/20231208/rosseti-1914540252.html
луганская народная республика
псковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), луганская народная республика, псковская область, ростовская область, происшествия
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Луганская Народная Республика, Псковская область, Ростовская область, Происшествия
Число обесточенных в России потребителей сократилось до 142 тысяч
В России число обесточенных из-за непогоды потребителей сократилось до 142 тысяч