https://ria.ru/20231214/nauka-1915697143.html

В России предложили производить бензин из отходов газодобычи

В России предложили производить бензин из отходов газодобычи - РИА Новости, 14.12.2023

В России предложили производить бензин из отходов газодобычи

Ученые Томского политеха разработали технологию получения автомобильных бензинов из газовых конденсатов. По их словам, полученные бензины удовлетворяют всем... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:59

2023-12-14T10:59

2023-12-14T11:49

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Ученые Томского политеха разработали технологию получения автомобильных бензинов из газовых конденсатов. По их словам, полученные бензины удовлетворяют всем требованиям современных стандартов и не уступают по качеству реализуемым на АЗС. Результаты исследования опубликованы в журнале ChemEngineering.Исследователи Томского политехнического университета (ТПУ) объяснили, что природный газ, прежде чем применяться в быту, проходит стадию подготовки, в результате которой получаются собственно товарный газ и различные побочные продукты. Например, стабильные газовые конденсаты – легкие и при определенных условиях жидкие углеводороды."Наша страна – лидер по запасам и добыче природного газа, что обеспечивает большой объем побочных продуктов. В то же время рационального использования стабильных газовых конденсатов сейчас нет. В лучшем случае их добавляют в нефть, в худшем – сжигают. Наша разработка позволит из многотоннажного побочного продукта получать продукт с высокой добавленной стоимостью", – рассказала доцент отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина.Она добавила, что разработанная технология универсальна для стабильных газовых конденсатов различного состава, поэтому актуальна для всех стран-производителей природного газа.Ученым ТПУ удалось получить из газовых конденсатов компоненты автомобильных бензинов путем переработки газоконденсатных жидкостей на цеолитном катализаторе с учетом влияния размера частиц катализатора, технологических параметров процесса и состава сырья. Также были разработаны готовые рецептуры смешения бензинов."В качестве возможного аналога рационального использования стабильных газовых конденсатов можно, наверное, рассматривать их использование в качестве сырья для нефтехимии. Однако в случае с РФ это маловероятно, месторождения, как правило, находятся на отдаленных территориях и возможности транспортировки такого сырья на нефтехимический завод нет", – рассказал соавтор разработки, ассистент отделения химической инженерии ТПУ Илья Богданов.Технология сразу разрабатывалась как малотоннажная, позволяющая производить бензин непосредственно на месторождении и покрывать им собственные нужды, а также реализовывать в близлежащих населенных пунктах, уточнил еще один участник исследования инженер Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Андрей Алтынов.Он добавил, что важной особенностью технологии является использование отечественных катализаторов, что делает разработку импортонезависимой.Как отметили в Томском политехе, сейчас проект полностью реализован в лабораторных условиях, и дальнейшая задача научного коллектива – переход на пилотную установку и создание полномасштабной технологии.Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

https://ria.ru/20231204/nauka-1913181516.html

https://ria.ru/20220914/tpu-1816541861.html

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наука, университетская наука, россия, российский научный фонд, навигатор абитуриента, нефть, химия, томск, томский политехнический университет