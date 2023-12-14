В России предложили производить бензин из отходов газодобычи
© iStock.com / koddaНефтеперерабатывающий завод с системой трубопроводов
© iStock.com / kodda
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Ученые Томского политеха разработали технологию получения автомобильных бензинов из газовых конденсатов. По их словам, полученные бензины удовлетворяют всем требованиям современных стандартов и не уступают по качеству реализуемым на АЗС. Результаты исследования опубликованы в журнале ChemEngineering.
Исследователи Томского политехнического университета (ТПУ) объяснили, что природный газ, прежде чем применяться в быту, проходит стадию подготовки, в результате которой получаются собственно товарный газ и различные побочные продукты. Например, стабильные газовые конденсаты – легкие и при определенных условиях жидкие углеводороды.
Исследователи Томского политехнического университета (ТПУ) объяснили, что природный газ, прежде чем применяться в быту, проходит стадию подготовки, в результате которой получаются собственно товарный газ и различные побочные продукты. Например, стабильные газовые конденсаты – легкие и при определенных условиях жидкие углеводороды.
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"Наша страна – лидер по запасам и добыче природного газа, что обеспечивает большой объем побочных продуктов. В то же время рационального использования стабильных газовых конденсатов сейчас нет. В лучшем случае их добавляют в нефть, в худшем – сжигают. Наша разработка позволит из многотоннажного побочного продукта получать продукт с высокой добавленной стоимостью", – рассказала доцент отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина.
Она добавила, что разработанная технология универсальна для стабильных газовых конденсатов различного состава, поэтому актуальна для всех стран-производителей природного газа.
Ученым ТПУ удалось получить из газовых конденсатов компоненты автомобильных бензинов путем переработки газоконденсатных жидкостей на цеолитном катализаторе с учетом влияния размера частиц катализатора, технологических параметров процесса и состава сырья. Также были разработаны готовые рецептуры смешения бензинов.
"В качестве возможного аналога рационального использования стабильных газовых конденсатов можно, наверное, рассматривать их использование в качестве сырья для нефтехимии. Однако в случае с РФ это маловероятно, месторождения, как правило, находятся на отдаленных территориях и возможности транспортировки такого сырья на нефтехимический завод нет", – рассказал соавтор разработки, ассистент отделения химической инженерии ТПУ Илья Богданов.
© Фото : пресс-служба ТПУАссистент Илья Богданов работает с газовой хроматографией в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
Ассистент Илья Богданов работает с газовой хроматографией в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
© Фото : пресс-служба ТПУ
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© Фото : пресс-служба ТПУАспирант Яна Морозова и магистрант Альвина Ефанова с образцами нефти и стабильного газового конденсата в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
Аспирант Яна Морозова и магистрант Альвина Ефанова с образцами нефти и стабильного газового конденсата в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
© Фото : пресс-служба ТПУ
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© Фото : пресс-служба ТПУМагистрант Савелий Шафер проводит анализ образцов полученного автомобильного бензина в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
Магистрант Савелий Шафер проводит анализ образцов полученного автомобильного бензина в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
© Фото : пресс-служба ТПУ
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Ассистент Илья Богданов работает с газовой хроматографией в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
© Фото : пресс-служба ТПУ
1 из 3
Аспирант Яна Морозова и магистрант Альвина Ефанова с образцами нефти и стабильного газового конденсата в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
© Фото : пресс-служба ТПУ
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Магистрант Савелий Шафер проводит анализ образцов полученного автомобильного бензина в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
© Фото : пресс-служба ТПУ
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Технология сразу разрабатывалась как малотоннажная, позволяющая производить бензин непосредственно на месторождении и покрывать им собственные нужды, а также реализовывать в близлежащих населенных пунктах, уточнил еще один участник исследования инженер Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Андрей Алтынов.
Он добавил, что важной особенностью технологии является использование отечественных катализаторов, что делает разработку импортонезависимой.
Как отметили в Томском политехе, сейчас проект полностью реализован в лабораторных условиях, и дальнейшая задача научного коллектива – переход на пилотную установку и создание полномасштабной технологии.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.