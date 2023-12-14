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В России предложили производить бензин из отходов газодобычи - РИА Новости, 14.12.2023
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Наука
 
10:59 14.12.2023 (обновлено: 11:49 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/nauka-1915697143.html
В России предложили производить бензин из отходов газодобычи
В России предложили производить бензин из отходов газодобычи - РИА Новости, 14.12.2023
В России предложили производить бензин из отходов газодобычи
Ученые Томского политеха разработали технологию получения автомобильных бензинов из газовых конденсатов. По их словам, полученные бензины удовлетворяют всем... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:59
2023-12-14T11:49
наука
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Ученые Томского политеха разработали технологию получения автомобильных бензинов из газовых конденсатов. По их словам, полученные бензины удовлетворяют всем требованиям современных стандартов и не уступают по качеству реализуемым на АЗС. Результаты исследования опубликованы в журнале ChemEngineering.Исследователи Томского политехнического университета (ТПУ) объяснили, что природный газ, прежде чем применяться в быту, проходит стадию подготовки, в результате которой получаются собственно товарный газ и различные побочные продукты. Например, стабильные газовые конденсаты – легкие и при определенных условиях жидкие углеводороды.&quot;Наша страна – лидер по запасам и добыче природного газа, что обеспечивает большой объем побочных продуктов. В то же время рационального использования стабильных газовых конденсатов сейчас нет. В лучшем случае их добавляют в нефть, в худшем – сжигают. Наша разработка позволит из многотоннажного побочного продукта получать продукт с высокой добавленной стоимостью&quot;, – рассказала доцент отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина.Она добавила, что разработанная технология универсальна для стабильных газовых конденсатов различного состава, поэтому актуальна для всех стран-производителей природного газа.Ученым ТПУ удалось получить из газовых конденсатов компоненты автомобильных бензинов путем переработки газоконденсатных жидкостей на цеолитном катализаторе с учетом влияния размера частиц катализатора, технологических параметров процесса и состава сырья. Также были разработаны готовые рецептуры смешения бензинов."В качестве возможного аналога рационального использования стабильных газовых конденсатов можно, наверное, рассматривать их использование в качестве сырья для нефтехимии. Однако в случае с РФ это маловероятно, месторождения, как правило, находятся на отдаленных территориях и возможности транспортировки такого сырья на нефтехимический завод нет", – рассказал соавтор разработки, ассистент отделения химической инженерии ТПУ Илья Богданов.Технология сразу разрабатывалась как малотоннажная, позволяющая производить бензин непосредственно на месторождении и покрывать им собственные нужды, а также реализовывать в близлежащих населенных пунктах, уточнил еще один участник исследования инженер Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Андрей Алтынов.Он добавил, что важной особенностью технологии является использование отечественных катализаторов, что делает разработку импортонезависимой.Как отметили в Томском политехе, сейчас проект полностью реализован в лабораторных условиях, и дальнейшая задача научного коллектива – переход на пилотную установку и создание полномасштабной технологии.Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.
https://ria.ru/20231204/nauka-1913181516.html
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наука, университетская наука, россия, российский научный фонд, навигатор абитуриента, нефть, химия, томск, томский политехнический университет
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Российский научный фонд, Навигатор абитуриента, Нефть, Химия, Томск, Томский политехнический университет

В России предложили производить бензин из отходов газодобычи

© iStock.com / koddaНефтеперерабатывающий завод с системой трубопроводов
Нефтеперерабатывающий завод с системой трубопроводов - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© iStock.com / kodda
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Ученые Томского политеха разработали технологию получения автомобильных бензинов из газовых конденсатов. По их словам, полученные бензины удовлетворяют всем требованиям современных стандартов и не уступают по качеству реализуемым на АЗС. Результаты исследования опубликованы в журнале ChemEngineering.

Исследователи Томского политехнического университета (ТПУ) объяснили, что природный газ, прежде чем применяться в быту, проходит стадию подготовки, в результате которой получаются собственно товарный газ и различные побочные продукты. Например, стабильные газовые конденсаты – легкие и при определенных условиях жидкие углеводороды.
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"Наша страна лидер по запасам и добыче природного газа, что обеспечивает большой объем побочных продуктов. В то же время рационального использования стабильных газовых конденсатов сейчас нет. В лучшем случае их добавляют в нефть, в худшем сжигают. Наша разработка позволит из многотоннажного побочного продукта получать продукт с высокой добавленной стоимостью", рассказала доцент отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина.

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Она добавила, что разработанная технология универсальна для стабильных газовых конденсатов различного состава, поэтому актуальна для всех стран-производителей природного газа.
Ученым ТПУ удалось получить из газовых конденсатов компоненты автомобильных бензинов путем переработки газоконденсатных жидкостей на цеолитном катализаторе с учетом влияния размера частиц катализатора, технологических параметров процесса и состава сырья. Также были разработаны готовые рецептуры смешения бензинов.
"В качестве возможного аналога рационального использования стабильных газовых конденсатов можно, наверное, рассматривать их использование в качестве сырья для нефтехимии. Однако в случае с РФ это маловероятно, месторождения, как правило, находятся на отдаленных территориях и возможности транспортировки такого сырья на нефтехимический завод нет", – рассказал соавтор разработки, ассистент отделения химической инженерии ТПУ Илья Богданов.
© Фото : пресс-служба ТПУАссистент Илья Богданов работает с газовой хроматографией в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
Ассистент Илья Богданов работает с газовой хроматографией в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
Ассистент Илья Богданов работает с газовой хроматографией в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
© Фото : пресс-служба ТПУ
1 из 3
© Фото : пресс-служба ТПУАспирант Яна Морозова и магистрант Альвина Ефанова с образцами нефти и стабильного газового конденсата в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
Аспирант Яна Морозова и магистрант Альвина Ефанова с образцами нефти и стабильного газового конденсата в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
Аспирант Яна Морозова и магистрант Альвина Ефанова с образцами нефти и стабильного газового конденсата в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
© Фото : пресс-служба ТПУ
2 из 3
© Фото : пресс-служба ТПУМагистрант Савелий Шафер проводит анализ образцов полученного автомобильного бензина в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
Магистрант Савелий Шафер проводит анализ образцов полученного автомобильного бензина в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
Магистрант Савелий Шафер проводит анализ образцов полученного автомобильного бензина в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
© Фото : пресс-служба ТПУ
3 из 3
Ассистент Илья Богданов работает с газовой хроматографией в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
© Фото : пресс-служба ТПУ
1 из 3
Аспирант Яна Морозова и магистрант Альвина Ефанова с образцами нефти и стабильного газового конденсата в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
© Фото : пресс-служба ТПУ
2 из 3
Магистрант Савелий Шафер проводит анализ образцов полученного автомобильного бензина в лаборатории отделения химической инженерии Томского политеха
© Фото : пресс-служба ТПУ
3 из 3
Технология сразу разрабатывалась как малотоннажная, позволяющая производить бензин непосредственно на месторождении и покрывать им собственные нужды, а также реализовывать в близлежащих населенных пунктах, уточнил еще один участник исследования инженер Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Андрей Алтынов.
Он добавил, что важной особенностью технологии является использование отечественных катализаторов, что делает разработку импортонезависимой.
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Как отметили в Томском политехе, сейчас проект полностью реализован в лабораторных условиях, и дальнейшая задача научного коллектива – переход на пилотную установку и создание полномасштабной технологии.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияРоссийский научный фондНавигатор абитуриентаНефтьХимияТомскТомский политехнический университет
 
 
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