https://ria.ru/20231214/nauka-1915613237.html

В России создали новые инструменты для проектирования арктических судов

В России создали новые инструменты для проектирования арктических судов - РИА Новости, 14.12.2023

В России создали новые инструменты для проектирования арктических судов

Автоматизированную систему, позволяющую в 3-5 раз быстрее проектировать конструкции корпуса современных морских судов по российским и международным стандартам,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T11:40

2023-12-14T11:40

2023-12-14T11:50

наука

наука

университетская наука

россия

санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)

навигатор абитуриента

санкт-петербург

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Автоматизированную систему, позволяющую в 3-5 раз быстрее проектировать конструкции корпуса современных морских судов по российским и международным стандартам, представили ученые СПбГМТУ. Как рассказали в пресс-службе университета, разработка включает оригинальное программное обеспечение для проектирования конструкций корпуса крупнотоннажных транспортных судов ледового класса и ледоколов.По словам специалистов Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), при проектировании танкеров длиной более 150 метров и навалочников (балкеров) длиной более 90 метров необходимо применять общие правила Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО), которые регламентируют требования к таким судам и правила выполнения расчетов.Они подчеркнули, что параметрическое проектирование конструкций по этим правилам невозможно выполнять без специализированного программного обеспечения. Однако ни в одной CAD-CAM системе, используемой в практике судостроительных проектных организаций и верфей, проблемы параметрического проектирования не решаются.Ученые вуза предложили отечественное программное обеспечение для создания судов по принятым мировым стандартам.Как рассказал заведующий кафедрой конструкции и технической эксплуатации судов СПбГМТУ Владимир Тряскин, уникальность методов и программного обеспечения заключается в использовании комбинации традиционных расчетных методов (в виде поверочных расчетов общей и местной прочности, устойчивости, усталостной долговечности конструкций) и применения оптимизационных поисковых методов (целевая функция – масса конструкции)."Целью нашей многолетней работы было создание научных основ и разработка автоматизированной системы для инженерного анализа и поддержки принятия решений при проектировании конструкций корпуса современных морских судов и морских инженерных сооружений на стадиях концептуального (эскизного) и технического проектов", – сообщил Тряскин.Он отметил, что внедрение автоматизированной системы отечественной разработки в практику конструкторских бюро судостроительного профиля, обеспечивающей возможность проектирования оптимальных конструкций, приведет к уменьшению построечной стоимости судна и к повышению его эффективности в эксплуатации.Свою разработку специалисты СПбГМТУ назвали САПР-К (Система автоматизированного проектирования – Корпус). По их оценкам, продолжительность разработки проекта по корпусной части с использованием этой системы может быть снижена в 3-5 раз. При этом возможно обеспечить существенное снижении массы корпуса за счет оптимальных проектных решений."Важно, что данный программный комплекс может быть предоставлен проектным, научным и учебным организациям судостроительного профиля для использования в практической деятельности при проектировании конструкций корпусов судов в соответствии с требованиями гармонизированных общих правил МАКО и подготовке квалифицированных специалистов", – заметил Тряскин.В ближайшее время в университете предполагают завершить и подключить к системе САПР-К программное обеспечение для подготовки и передачи данных для сложного МКЭ-анализа конструкции.Также планируется завершить создание программного обеспечения для передачи результатов параметрического проектирования в CAD-CAM – системы, использующиеся в практике отечественных конструкторских бюро, расширить номенклатуру типов судов, для проектирования конструкций корпуса, которых может использоваться система.Исследование выполнено в рамках программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20231121/nauka-1910626166.html

https://radiosputnik.ru/20231026/ledokol-1905413847.html

https://ria.ru/20221122/ledokol-1833398342.html

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наука, университетская наука, россия, санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту), навигатор абитуриента, санкт-петербург