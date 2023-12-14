"Подготовили переворот". В США раскрыли план удара НАТО по России
Полковник Макгрегор рассказал о плане удара НАТО по России с территории Украины
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne HiranoСовместные учения войск НАТО "Iron Wolf - 22" в Латвии.
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne Hirano
Совместные учения войск НАТО "Iron Wolf - 22" в Латвии.. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. НАТО разработала план удара по России с территории соседней Украины, для этого в Киеве был осуществлен переворот в 2014 году. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway.
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"Вашингтон в союзе со своими друзьями в Лондоне и некоторых других европейских столицах решил, что у него появилась возможность уничтожить Россию. Для этого они хотели использовать Украину, которую готовили к этому сценарию много лет", — отметил офицер.
По его словам, именно для этой цели и был совершен государственный переворот в Киеве в 2014 году, а к власти спустя несколько лет приведен Владимир Зеленский.
"Все это было фантазией, не имело никакого смысла. Прогнозы и предположения (американских стратегов) были ошибочными", — заметил Макгрегор.
Полковник добавил, что геополитические просчеты Пентагона стоили Украине жизни полумиллиона солдат.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что на Украине не произошло бы военных действий, если бы не случился государственный переворот. По его словам, после 2014 года бандеровцы фактически взяли под контроль все органы власти и управления в республике.