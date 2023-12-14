https://ria.ru/20231214/naryshkin-1915763053.html

Россия продолжит работу по освобождению заложников ХАМАС , заявил Нарышкин

Россия продолжит работу по освобождению заложников ХАМАС , заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023

Россия продолжит работу по освобождению заложников ХАМАС , заявил Нарышкин

Россия продолжит работу по освобождению своих граждан - заложников ХАМАС, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:20

2023-12-14T13:20

2023-12-14T13:20

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сергей нарышкин

хамас

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Россия продолжит работу по освобождению своих граждан - заложников ХАМАС, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. "Безусловно, Россия самым непосредственным образом, и министерство иностранных дел, и наша служба участвуют в переговорах, во-первых, по возможности эвакуации наших граждан, и не только наших граждан, с территории сектора Газа", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. "Слава богу, в результате действий прежде всего министерства иностранных дел освобождены двое наших заложников. Мы будем продолжать действовать", - добавил директор СВР. МЧС РФ сумело вывезти из сектора Газа практически всех, кто подал заявки на эвакуацию, причем не только россиян, отметил Нарышкин. "За помощью к нам в российское посольство обратились и граждане Украины, Молдавии, Казахстана и еще ряда стран", - сказал директор СВР.

https://ria.ru/20231214/konflikt-1915630213.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей нарышкин, хамас, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)