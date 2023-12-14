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Россия продолжит работу по освобождению заложников ХАМАС , заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023
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13:20 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/naryshkin-1915763053.html
Россия продолжит работу по освобождению заложников ХАМАС , заявил Нарышкин
Россия продолжит работу по освобождению заложников ХАМАС , заявил Нарышкин - РИА Новости, 14.12.2023
Россия продолжит работу по освобождению заложников ХАМАС , заявил Нарышкин
Россия продолжит работу по освобождению своих граждан - заложников ХАМАС, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:20
2023-12-14T13:20
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сергей нарышкин
хамас
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Россия продолжит работу по освобождению своих граждан - заложников ХАМАС, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. "Безусловно, Россия самым непосредственным образом, и министерство иностранных дел, и наша служба участвуют в переговорах, во-первых, по возможности эвакуации наших граждан, и не только наших граждан, с территории сектора Газа", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. "Слава богу, в результате действий прежде всего министерства иностранных дел освобождены двое наших заложников. Мы будем продолжать действовать", - добавил директор СВР. МЧС РФ сумело вывезти из сектора Газа практически всех, кто подал заявки на эвакуацию, причем не только россиян, отметил Нарышкин. "За помощью к нам в российское посольство обратились и граждане Украины, Молдавии, Казахстана и еще ряда стран", - сказал директор СВР.
https://ria.ru/20231214/konflikt-1915630213.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей нарышкин, хамас, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Нарышкин, ХАМАС, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Россия продолжит работу по освобождению заложников ХАМАС , заявил Нарышкин

Нарышкин: РФ продолжит работу по освобождению своих граждан - заложников ХАМАС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Россия продолжит работу по освобождению своих граждан - заложников ХАМАС, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Безусловно, Россия самым непосредственным образом, и министерство иностранных дел, и наша служба участвуют в переговорах, во-первых, по возможности эвакуации наших граждан, и не только наших граждан, с территории сектора Газа", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
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"Слава богу, в результате действий прежде всего министерства иностранных дел освобождены двое наших заложников. Мы будем продолжать действовать", - добавил директор СВР.
МЧС РФ сумело вывезти из сектора Газа практически всех, кто подал заявки на эвакуацию, причем не только россиян, отметил Нарышкин.
"За помощью к нам в российское посольство обратились и граждане Украины, Молдавии, Казахстана и еще ряда стран", - сказал директор СВР.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСергей НарышкинХАМАССлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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