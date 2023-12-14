https://ria.ru/20231214/narod-1915742274.html
Путин назвал русских и украинцев единым народом
Путин назвал русских и украинцев единым народом - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал русских и украинцев единым народом
В основе своей русские и украинцы являются единым народом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:39
2023-12-14T12:39
2023-12-14T13:15
владимир путин
специальная военная операция на украине
итоги года с владимиром путиным
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В основе своей русские и украинцы являются единым народом, заявил президент РФ Владимир Путин."В основе своей русские и украинцы - единый народ, и то, что сейчас происходит, - огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия, украина
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Украина
Путин назвал русских и украинцев единым народом
Путин назвал русских и украинцев единым народом в своей основе
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В основе своей русские и украинцы являются единым народом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В основе своей русские и украинцы - единый народ, и то, что сейчас происходит, - огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл