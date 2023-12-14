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Путин назвал русских и украинцев единым народом - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 14.12.2023 (обновлено: 13:15 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/narod-1915742274.html
Путин назвал русских и украинцев единым народом
Путин назвал русских и украинцев единым народом - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал русских и украинцев единым народом
В основе своей русские и украинцы являются единым народом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:39
2023-12-14T13:15
владимир путин
специальная военная операция на украине
итоги года с владимиром путиным
россия
украина
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В основе своей русские и украинцы являются единым народом, заявил президент РФ Владимир Путин."В основе своей русские и украинцы - единый народ, и то, что сейчас происходит, - огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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Влада Копылова
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владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия, украина
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Украина
Путин назвал русских и украинцев единым народом

Путин назвал русских и украинцев единым народом в своей основе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В основе своей русские и украинцы являются единым народом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В основе своей русские и украинцы - единый народ, и то, что сейчас происходит, - огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинИтоги года с Владимиром ПутинымРоссияУкраина
 
 
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