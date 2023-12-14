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СМИ: российские музыканты вернулись в хит-парады постсоветских стран - РИА Новости, 14.12.2023
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11:45 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/muzyka-1915714159.html
СМИ: российские музыканты вернулись в хит-парады постсоветских стран
СМИ: российские музыканты вернулись в хит-парады постсоветских стран - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ: российские музыканты вернулись в хит-парады постсоветских стран
После резкого спада в 2022 году в странах постсоветского пространства выросла популярность российских музыкантов в Apple Music, пишет РБК со ссылкой на рейтинги РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:45
2023-12-14T11:45
технологии
россия
белоруссия
молдавия
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. После резкого спада в 2022 году в странах постсоветского пространства выросла популярность российских музыкантов в Apple Music, пишет РБК со ссылкой на рейтинги этой платформы."Сразу девять из десяти наиболее прослушиваемых песен принадлежат россиянам в самой России и Белоруссии, восемь — в Молдавии, по семь — в Армении и Таджикистане", — отметило издание.Кроме того, в Литве, где в прошлом году российским исполнителям не удалось занять ни одной строчки в топ-10, в этом году две из десяти самых популярных композиций принадлежат отечественным музыкантам. На Украине это количество выросло с одной до трех в этом году, в Казахстане — с одной до пяти.По слова опрошенных РБК экспертов, рост популярности российских исполнителей связан со спадом политизированности культуры и интересом к сериалу "Слово пацана". Почти во всех рейтингах фигурирует песня "Пыяла" группы АИГЕЛ, ставшая саундтреком к сериалу "Слово пацана", говорится в материале. Согласно анализу, она заняла первое место в десяти странах, второе – в четырех.
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россия
белоруссия
молдавия
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Новости
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технологии, россия, белоруссия, молдавия, рбк (медиагруппа)
Технологии, Россия, Белоруссия, Молдавия, РБК (медиагруппа)
СМИ: российские музыканты вернулись в хит-парады постсоветских стран

РБК: российские музыканты вернулись в чарты постсоветских стран

© iStock.com / Pheelings MediaДевушка слушает музыку
Девушка слушает музыку - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© iStock.com / Pheelings Media
Девушка слушает музыку . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. После резкого спада в 2022 году в странах постсоветского пространства выросла популярность российских музыкантов в Apple Music, пишет РБК со ссылкой на рейтинги этой платформы.
"Сразу девять из десяти наиболее прослушиваемых песен принадлежат россиянам в самой России и Белоруссии, восемь — в Молдавии, по семь — в Армении и Таджикистане", — отметило издание.
Кроме того, в Литве, где в прошлом году российским исполнителям не удалось занять ни одной строчки в топ-10, в этом году две из десяти самых популярных композиций принадлежат отечественным музыкантам. На Украине это количество выросло с одной до трех в этом году, в Казахстане — с одной до пяти.
По слова опрошенных РБК экспертов, рост популярности российских исполнителей связан со спадом политизированности культуры и интересом к сериалу "Слово пацана". Почти во всех рейтингах фигурирует песня "Пыяла" группы АИГЕЛ, ставшая саундтреком к сериалу "Слово пацана", говорится в материале. Согласно анализу, она заняла первое место в десяти странах, второе – в четырех.
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ТехнологииРоссияБелоруссияМолдавияРБК (медиагруппа)
 
 
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