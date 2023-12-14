https://ria.ru/20231214/muzyka-1915714159.html

СМИ: российские музыканты вернулись в хит-парады постсоветских стран

СМИ: российские музыканты вернулись в хит-парады постсоветских стран - РИА Новости, 14.12.2023

СМИ: российские музыканты вернулись в хит-парады постсоветских стран

После резкого спада в 2022 году в странах постсоветского пространства выросла популярность российских музыкантов в Apple Music, пишет РБК со ссылкой на рейтинги РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T11:45

2023-12-14T11:45

2023-12-14T11:45

технологии

россия

белоруссия

молдавия

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. После резкого спада в 2022 году в странах постсоветского пространства выросла популярность российских музыкантов в Apple Music, пишет РБК со ссылкой на рейтинги этой платформы."Сразу девять из десяти наиболее прослушиваемых песен принадлежат россиянам в самой России и Белоруссии, восемь — в Молдавии, по семь — в Армении и Таджикистане", — отметило издание.Кроме того, в Литве, где в прошлом году российским исполнителям не удалось занять ни одной строчки в топ-10, в этом году две из десяти самых популярных композиций принадлежат отечественным музыкантам. На Украине это количество выросло с одной до трех в этом году, в Казахстане — с одной до пяти.По слова опрошенных РБК экспертов, рост популярности российских исполнителей связан со спадом политизированности культуры и интересом к сериалу "Слово пацана". Почти во всех рейтингах фигурирует песня "Пыяла" группы АИГЕЛ, ставшая саундтреком к сериалу "Слово пацана", говорится в материале. Согласно анализу, она заняла первое место в десяти странах, второе – в четырех.

https://radiosputnik.ru/20231206/trek-1914153499.html

россия

белоруссия

молдавия

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технологии, россия, белоруссия, молдавия, рбк (медиагруппа)