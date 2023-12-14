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Алкогольное мороженое должно быть недоступно для детей, заявили в Минздраве - РИА Новости, 14.12.2023
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11:35 14.12.2023 (обновлено: 11:38 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/morozhenoe-1915711095.html
Алкогольное мороженое должно быть недоступно для детей, заявили в Минздраве
Алкогольное мороженое должно быть недоступно для детей, заявили в Минздраве - РИА Новости, 14.12.2023
Алкогольное мороженое должно быть недоступно для детей, заявили в Минздраве
Минздрав поддерживает меры по снижению потребления спиртного, алкогольное мороженое должно быть недоступно для лиц младше 18 лет, заявил РИА Новости помощник... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:35
2023-12-14T11:38
общество
россия
алексей кузнецов
виктор евтухов
султан хамзаев
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госдума рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минздрав поддерживает меры по снижению потребления спиртного, алкогольное мороженое должно быть недоступно для лиц младше 18 лет, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции, такой ответ пришел от замглавы Минпромторга Виктора Евтухова депутату ГД Султану Хамзаеву."Мороженое – очень привлекательный продукт для детей и подростков, и если в нем содержится алкоголь, оно должно быть недоступно для лиц младше 18 лет, на него должны распространяться и другие ограничения по аналогии с алкогольными напитками. Это абсолютно логично", - сказал Кузнецов.Он отметил, что Минздрав поддерживает любые меры, направленные на снижение потребления алкоголя как одного из главных факторов риска развития заболеваний и преждевременной смерти.
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общество, россия, алексей кузнецов, виктор евтухов, султан хамзаев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Виктор Евтухов, Султан Хамзаев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
Алкогольное мороженое должно быть недоступно для детей, заявили в Минздраве

Минздрав поддерживает меры по снижению потребления спиртного

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМороженное
Мороженное - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минздрав поддерживает меры по снижению потребления спиртного, алкогольное мороженое должно быть недоступно для лиц младше 18 лет, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции, такой ответ пришел от замглавы Минпромторга Виктора Евтухова депутату ГД Султану Хамзаеву.
«
"Мороженое – очень привлекательный продукт для детей и подростков, и если в нем содержится алкоголь, оно должно быть недоступно для лиц младше 18 лет, на него должны распространяться и другие ограничения по аналогии с алкогольными напитками. Это абсолютно логично", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что Минздрав поддерживает любые меры, направленные на снижение потребления алкоголя как одного из главных факторов риска развития заболеваний и преждевременной смерти.
Мороженое в рожке - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Алкогольное мороженое приравняют к другим видам спиртного
Вчера, 03:24
 
ОбществоРоссияАлексей КузнецовВиктор ЕвтуховСултан ХамзаевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФ
 
 
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