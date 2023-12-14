https://ria.ru/20231214/morozhenoe-1915711095.html

Алкогольное мороженое должно быть недоступно для детей, заявили в Минздраве

Алкогольное мороженое должно быть недоступно для детей, заявили в Минздраве - РИА Новости, 14.12.2023

Алкогольное мороженое должно быть недоступно для детей, заявили в Минздраве

Минздрав поддерживает меры по снижению потребления спиртного, алкогольное мороженое должно быть недоступно для лиц младше 18 лет, заявил РИА Новости помощник... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T11:35

2023-12-14T11:35

2023-12-14T11:38

общество

россия

алексей кузнецов

виктор евтухов

султан хамзаев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минздрав поддерживает меры по снижению потребления спиртного, алкогольное мороженое должно быть недоступно для лиц младше 18 лет, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции, такой ответ пришел от замглавы Минпромторга Виктора Евтухова депутату ГД Султану Хамзаеву."Мороженое – очень привлекательный продукт для детей и подростков, и если в нем содержится алкоголь, оно должно быть недоступно для лиц младше 18 лет, на него должны распространяться и другие ограничения по аналогии с алкогольными напитками. Это абсолютно логично", - сказал Кузнецов.Он отметил, что Минздрав поддерживает любые меры, направленные на снижение потребления алкоголя как одного из главных факторов риска развития заболеваний и преждевременной смерти.

https://ria.ru/20231214/alkogol-1915669540.html

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общество, россия, алексей кузнецов, виктор евтухов, султан хамзаев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф