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Минфин не планирует менять конструкцию бюджетного правила - РИА Новости, 14.12.2023
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00:28 14.12.2023 (обновлено: 01:15 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/minfin-1915659053.html
Минфин не планирует менять конструкцию бюджетного правила
Минфин не планирует менять конструкцию бюджетного правила - РИА Новости, 14.12.2023
Минфин не планирует менять конструкцию бюджетного правила
Минфин РФ не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью "Известиям". РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T00:28
2023-12-14T01:15
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минфин РФ не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью "Известиям". "Бюджетное правило введено для того, чтобы определять предельную планку расходов, формировать запасы ФНБ при благоприятной конъюнктуре, и наоборот. На следующую трехлетку была принята новая конструкция правила. Менять его в ближайшее время не планируем", - сказал он.Силуанов также напомнил, что новая конструкция предусматривает направление в Фонд национального благосостояния (ФНБ) доходов от нефти при цене выше 60 долларов за баррель."В 2024 году будет продолжать действовать переходный период, а с 2025 года выйдем на полное соблюдение нового правила. Пока нет оснований корректировать этот механизм - он хорошо зарекомендовал себя в прошлом. Сейчас мы используем эти ресурсы на благо экономики и обеспечение технологического суверенитета страны", - добавил министр.В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о возврате к расчету бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть в 60 долларов за баррель.До принятия закона Бюджетный кодекс определял объем базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета в абсолютном выражении - на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Новый закон предусматривает переход к определению базовых нефтегазовых доходов исходя из базовой цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель с ежегодной индексацией на 2% начиная с 2027 года.
https://ria.ru/20231212/proekt-1915348624.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин не планирует менять конструкцию бюджетного правила

Минфин не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минфин РФ не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью "Известиям".
"Бюджетное правило введено для того, чтобы определять предельную планку расходов, формировать запасы ФНБ при благоприятной конъюнктуре, и наоборот. На следующую трехлетку была принята новая конструкция правила. Менять его в ближайшее время не планируем", - сказал он.
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Силуанов также напомнил, что новая конструкция предусматривает направление в Фонд национального благосостояния (ФНБ) доходов от нефти при цене выше 60 долларов за баррель.
"В 2024 году будет продолжать действовать переходный период, а с 2025 года выйдем на полное соблюдение нового правила. Пока нет оснований корректировать этот механизм - он хорошо зарекомендовал себя в прошлом. Сейчас мы используем эти ресурсы на благо экономики и обеспечение технологического суверенитета страны", - добавил министр.
В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о возврате к расчету бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть в 60 долларов за баррель.
До принятия закона Бюджетный кодекс определял объем базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета в абсолютном выражении - на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Новый закон предусматривает переход к определению базовых нефтегазовых доходов исходя из базовой цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель с ежегодной индексацией на 2% начиная с 2027 года.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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