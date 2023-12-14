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В Госдуме создали рабочую группу по вопросам миграции - РИА Новости, 14.12.2023
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17:44 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/migratsiya-1915868702.html
В Госдуме создали рабочую группу по вопросам миграции
В Госдуме создали рабочую группу по вопросам миграции - РИА Новости, 14.12.2023
В Госдуме создали рабочую группу по вопросам миграции
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила о создании рабочей группы по вопросам миграции в Госдуме. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:44
2023-12-14T17:44
россия
ирина яровая
госдума рф
мигранты
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила о создании рабочей группы по вопросам миграции в Госдуме. "Состоится заседание большой рабочей группы, куда мы пригласили все уполномоченные органы. Россия большая многонациональная страна. И нам очень важно сохранять традиции. Найти современные решения, которые, в том числе, с участием иностранной рабочей силы… успешно решить новые экономические задачи", - сказала Яровая журналистам. Она отметила, что в Госдуме выполняется задача, поставленная президентом по поиску взвешенных решений по миграционной политике.
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россия, ирина яровая, госдума рф, мигранты, видео
Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ, Мигранты
В Госдуме создали рабочую группу по вопросам миграции
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила о создании рабочей группы по вопросам миграции в Госдуме.
2023-12-14T17:44
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В Госдуме создали рабочую группу по вопросам миграции

Яровая сообщила о создании в Госдуме рабочей группы по вопросам миграции

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила о создании рабочей группы по вопросам миграции в Госдуме.
«
"Состоится заседание большой рабочей группы, куда мы пригласили все уполномоченные органы. Россия большая многонациональная страна. И нам очень важно сохранять традиции. Найти современные решения, которые, в том числе, с участием иностранной рабочей силы… успешно решить новые экономические задачи", - сказала Яровая журналистам.
Она отметила, что в Госдуме выполняется задача, поставленная президентом по поиску взвешенных решений по миграционной политике.
 
РоссияИрина ЯроваяГосдума РФМигранты
 
 
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