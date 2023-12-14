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В Госдуме создали рабочую группу по вопросам миграции

В Госдуме создали рабочую группу по вопросам миграции - РИА Новости, 14.12.2023

В Госдуме создали рабочую группу по вопросам миграции

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила о создании рабочей группы по вопросам миграции в Госдуме. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:44

2023-12-14T17:44

2023-12-14T17:44

россия

ирина яровая

госдума рф

мигранты

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила о создании рабочей группы по вопросам миграции в Госдуме. "Состоится заседание большой рабочей группы, куда мы пригласили все уполномоченные органы. Россия большая многонациональная страна. И нам очень важно сохранять традиции. Найти современные решения, которые, в том числе, с участием иностранной рабочей силы… успешно решить новые экономические задачи", - сказала Яровая журналистам. Она отметила, что в Госдуме выполняется задача, поставленная президентом по поиску взвешенных решений по миграционной политике.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о специальном органе по вопросам трудовых мигрантов Путин о специальном органе по вопросам трудовых мигрантов 2023-12-14T17:44 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ирина яровая, госдума рф, мигранты, видео