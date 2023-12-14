https://ria.ru/20231214/migranty-1915831772.html
Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой
Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой
Проблема с трудовыми мигрантами непростая, но мы не должны решать экономические проблемы в ущерб коренному населению, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:00
2023-12-14T16:00
2023-12-14T16:21
владимир путин
общество
мигранты
итоги года с владимиром путиным
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915831248_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8e4f672cf243aaf0b765a83ff041915e.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Проблема с трудовыми мигрантами непростая, но мы не должны решать экономические проблемы в ущерб коренному населению, заявил президент РФ Владимир Путин."Это непростая проблема… Рынок труда у нас – 2,9% безработица, то есть ее нет почти. А потребности на рынке труда есть. Но это не значит, что мы любой ценой и в ущерб коренному населению России должны решать экономические проблемы. Привлекать (мигрантов – ред.) нужно? Нужно. Конечно, мы прежде всего заинтересованы в квалифицированной рабочей силе", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/putin-1915831626.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915831248_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af827b7c4432873369717c7cd59d036a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, мигранты, итоги года с владимиром путиным, россия
Владимир Путин, Общество, Мигранты, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия
Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой
Путин о трудовых мигрантах: нельзя решать проблемы в ущерб коренному населению