https://ria.ru/20231214/migranty-1915831772.html

Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой

Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой - РИА Новости, 14.12.2023

Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой

Проблема с трудовыми мигрантами непростая, но мы не должны решать экономические проблемы в ущерб коренному населению, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:00

2023-12-14T16:00

2023-12-14T16:21

владимир путин

общество

мигранты

итоги года с владимиром путиным

россия

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Проблема с трудовыми мигрантами непростая, но мы не должны решать экономические проблемы в ущерб коренному населению, заявил президент РФ Владимир Путин."Это непростая проблема… Рынок труда у нас – 2,9% безработица, то есть ее нет почти. А потребности на рынке труда есть. Но это не значит, что мы любой ценой и в ущерб коренному населению России должны решать экономические проблемы. Привлекать (мигрантов – ред.) нужно? Нужно. Конечно, мы прежде всего заинтересованы в квалифицированной рабочей силе", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915831626.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, общество, мигранты, итоги года с владимиром путиным, россия