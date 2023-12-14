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Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой - РИА Новости, 14.12.2023
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16:00 14.12.2023 (обновлено: 16:21 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/migranty-1915831772.html
Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой
Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой
Проблема с трудовыми мигрантами непростая, но мы не должны решать экономические проблемы в ущерб коренному населению, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:00
2023-12-14T16:21
владимир путин
общество
мигранты
итоги года с владимиром путиным
россия
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Проблема с трудовыми мигрантами непростая, но мы не должны решать экономические проблемы в ущерб коренному населению, заявил президент РФ Владимир Путин."Это непростая проблема… Рынок труда у нас – 2,9% безработица, то есть ее нет почти. А потребности на рынке труда есть. Но это не значит, что мы любой ценой и в ущерб коренному населению России должны решать экономические проблемы. Привлекать (мигрантов – ред.) нужно? Нужно. Конечно, мы прежде всего заинтересованы в квалифицированной рабочей силе", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, общество, мигранты, итоги года с владимиром путиным, россия
Владимир Путин, Общество, Мигранты, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия
Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой

Путин о трудовых мигрантах: нельзя решать проблемы в ущерб коренному населению

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Проблема с трудовыми мигрантами непростая, но мы не должны решать экономические проблемы в ущерб коренному населению, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Это непростая проблема… Рынок труда у нас – 2,9% безработица, то есть ее нет почти. А потребности на рынке труда есть. Но это не значит, что мы любой ценой и в ущерб коренному населению России должны решать экономические проблемы. Привлекать (мигрантов – ред.) нужно? Нужно. Конечно, мы прежде всего заинтересованы в квалифицированной рабочей силе", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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