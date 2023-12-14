https://ria.ru/20231214/mfo-1915821414.html

Путин призвал "приводить в чувство" злоупотребляющие полномочиями МФО

Путин призвал "приводить в чувство" злоупотребляющие полномочиями МФО - РИА Новости, 14.12.2023

Путин призвал "приводить в чувство" злоупотребляющие полномочиями МФО

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, когда в России ликвидируют микрофинансовые организации, ответил вопросом - "а надо ли их... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:41

2023-12-14T15:41

2023-12-14T16:48

владимир путин

россия

экономика

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, когда в России ликвидируют микрофинансовые организации, ответил вопросом - "а надо ли их ликвидировать?", добавив, что они многим людям помогают, но если начинают злоупотреблять доверием, делать то, что не должны - надо "приводить их в чувство"."Здесь прочитал на экране большом "когда будут ликвидированы микрофинансовые организации?", а надо их ликвидировать? Да, там проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают, другое дело, что если они злоупотребляют доверием людей, еще что-то делают такое, что не должны были бы делать, приводить их в чувства нужно. Ну я еще раз обращу на это внимание, уже много раз говорил с соответствующими нашими финансовыми властями о том, как работают эти микрофинансовые организации. Посмотрим еще раз", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.В России часто поднимаются вопросы, касающиеся деятельности микрофинансовых организаций (МФО). Так, например, в сентябре группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаций в России. По мнению депутатов, институт МФО приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни.В Банке России, регуляторе финансового сектора страны, тогда не поддержали эту инициативу, объяснив это тем, что такой запрет привел бы к снижению доступности финансовых услуг и ухудшению положения тех, кто нуждается в краткосрочных займах. Регулятор также напомнил, что МФО активно участвуют в финансировании малого и среднего бизнеса, а также обеспечивают доступность заемных средств для граждан, в том числе живущих на отдаленных территориях.При этом регулирование и надзор за деятельностью МФО в стране существует. Так, с 1 июля максимальная возможная ставка по микрозаймам была снижена до 0,8% в день, была уменьшена максимальная сумма переплаты по микрозайму до 130%. А в апреле этого года начали действовать требования, которые должны предотвращать мошенничество при выдаче займов онлайн с использованием чужих данных.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, экономика, итоги года с владимиром путиным