Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве и кем стал
Путин рассказал, что в детстве мечтал стать летчиком и разведчиком
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве и кем стал.
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"Ну я говорил об этом ... Каждый человек в разные периоды своей жизни по-разному относится к ценностям, которые его окружают. Я хотел быть и летчиком, но основная, уже когда в старших классах, я хотел быть разведчиком, и я, как вы знаете, стал им", - ответил Путин на вопрос журналиста о том, кем он хотел стать в детстве, в ходе пресс-конференции, посвященной итогам года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
В интервью для книги "От первого лица", вышедшей в 2000 году, Путин рассказывал, что, будучи школьником, всерьез собирался поступать в ленинградскую Академию гражданской авиации, но потом под влиянием книг и фильмов о разведке, в том числе "Щит и меч", стал мечтать об этой службе. Как вспоминал Путин, его больше всего поражало, как в разведке силами буквально одного человека можно решать судьбы тысяч людей, можно достичь того, чего не могли сделать целые армии.
По словам Путина, чтобы узнать, как становятся разведчиками, он пришел в приемную Управления КГБ в Ленинграде. Там ему сказали, что для начала нужно либо отслужить в армии, либо окончить вуз, предпочтительно юридический факультет. Следуя этому совету, Путин поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета. Ближе к концу учебы Путина пригласили на службу в Комитет государственной безопасности СССР.
Путин работал в управлении КГБ в Ленинграде - сначала по линии контрразведки, затем по линии внешней разведки. В 1980-х годах был направлен в Москву на учебу в Краснознаменном институте имени Андропова КГБ СССР (КИ, ныне Ордена Жукова Краснознаменная Академия внешней разведки имени Андропова). Сам Путин рассказывал, что во время учебы в КИ у него был псевдоним "Платов". Слушатели Академии в целях соблюдения секретности носят вымышленные фамилии. Как правило, псевдоним начинается с той же буквы, что и настоящая фамилия слушателя.
В 1985-1990 годах Путин по линии Первого главного управления КГБ (внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР.