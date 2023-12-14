https://ria.ru/20231214/matkapital-1915864179.html

Около 200 ивановских семей воспользовались региональным маткапиталом

Около 200 ивановских семей воспользовались региональным маткапиталом - РИА Новости, 14.12.2023

Около 200 ивановских семей воспользовались региональным маткапиталом

За 2,5 недели с момента начала приема заявлений на получение новой меры поддержки многодетных семей – регионального материнского капитала – выплатой... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:29

2023-12-14T17:29

2023-12-14T17:35

ивановская область

общество

ивановская область

станислав воскресенский

жилье

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ИВАНОВО, 14 дек - РИА Новости. За 2,5 недели с момента начала приема заявлений на получение новой меры поддержки многодетных семей – регионального материнского капитала – выплатой воспользовались почти 200 семей Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей. Получить ее могут граждане Российской Федерации, не менее одного года проживающие на территории Ивановской области, при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, начиная с 1 сентября 2023 года", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что ранее инициативу о введении новой выплаты поддержал губернатор области Станислав Воскресенский. По поручению главы региона норма о региональном материнском (семейном) капитале закреплена в областном законодательстве. Подать заявление на выплату маткапитала можно в территориальных органах соцзащиты или МФЦ по месту жительства. В ходе итоговой встречи с жителями Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил, что за последние пять лет число многодетных семей в регионе выросло на треть и составляет около 10 тысяч. "Сейчас у нас почти 10 тысяч многодетных семей, но если быть точным, то чуть-чуть мы – девять семей – не дотянули. 9 991 семья у нас многодетная. Действительно, мы вводим по мере возможностей бюджетных различного рода меры поддержки", - привели в пресс-службе слова Воскресенского. В ведомстве добавили, что в Ивановской области для семей, у которых три и больше ребенка, также действуют программа "Театр для многодетных семей", льгота по уплате транспортного налога, бесплатный проезд школьников и студентов колледжей и вузов. В этом году по инициативе главы региона статус многодетной семьи Ивановской области продлен до достижения старшим ребенком-студентом 23 лет при условии, что он учится очно в школе, вузе или колледже.

https://ria.ru/20231123/matkapital-1911440151.html

https://ria.ru/20231212/obmanutye_dolschiki-1915402584.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ивановская область, станислав воскресенский, жилье