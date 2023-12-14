Рейтинг@Mail.ru
Около 200 ивановских семей воспользовались региональным маткапиталом - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
 
17:29 14.12.2023 (обновлено: 17:35 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/matkapital-1915864179.html
Около 200 ивановских семей воспользовались региональным маткапиталом
Около 200 ивановских семей воспользовались региональным маткапиталом - РИА Новости, 14.12.2023
Около 200 ивановских семей воспользовались региональным маткапиталом
За 2,5 недели с момента начала приема заявлений на получение новой меры поддержки многодетных семей – регионального материнского капитала – выплатой... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:29
2023-12-14T17:35
ивановская область
общество
ивановская область
станислав воскресенский
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848511390_0:219:3251:2048_1920x0_80_0_0_28aa2c96ed7ebb4baf6d1f5012d302cd.jpg
ИВАНОВО, 14 дек - РИА Новости. За 2,5 недели с момента начала приема заявлений на получение новой меры поддержки многодетных семей – регионального материнского капитала – выплатой воспользовались почти 200 семей Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей. Получить ее могут граждане Российской Федерации, не менее одного года проживающие на территории Ивановской области, при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, начиная с 1 сентября 2023 года", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что ранее инициативу о введении новой выплаты поддержал губернатор области Станислав Воскресенский. По поручению главы региона норма о региональном материнском (семейном) капитале закреплена в областном законодательстве. Подать заявление на выплату маткапитала можно в территориальных органах соцзащиты или МФЦ по месту жительства. В ходе итоговой встречи с жителями Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил, что за последние пять лет число многодетных семей в регионе выросло на треть и составляет около 10 тысяч. "Сейчас у нас почти 10 тысяч многодетных семей, но если быть точным, то чуть-чуть мы – девять семей – не дотянули. 9 991 семья у нас многодетная. Действительно, мы вводим по мере возможностей бюджетных различного рода меры поддержки", - привели в пресс-службе слова Воскресенского. В ведомстве добавили, что в Ивановской области для семей, у которых три и больше ребенка, также действуют программа "Театр для многодетных семей", льгота по уплате транспортного налога, бесплатный проезд школьников и студентов колледжей и вузов. В этом году по инициативе главы региона статус многодетной семьи Ивановской области продлен до достижения старшим ребенком-студентом 23 лет при условии, что он учится очно в школе, вузе или колледже.
https://ria.ru/20231123/matkapital-1911440151.html
https://ria.ru/20231212/obmanutye_dolschiki-1915402584.html
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848511390_520:0:3251:2048_1920x0_80_0_0_803de1acd033badbb9ded9e8844f43d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ивановская область, станислав воскресенский, жилье
Ивановская область, Общество, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Жилье

Около 200 ивановских семей воспользовались региональным маткапиталом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖенщина с коляской на прогулке
Женщина с коляской на прогулке - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Женщина с коляской на прогулке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 14 дек - РИА Новости. За 2,5 недели с момента начала приема заявлений на получение новой меры поддержки многодетных семей – регионального материнского капитала – выплатой воспользовались почти 200 семей Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
«
"Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей. Получить ее могут граждане Российской Федерации, не менее одного года проживающие на территории Ивановской области, при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, начиная с 1 сентября 2023 года", - сказал собеседник агентства.
Мама с дочкой - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Более 300 студенческих семей Ивановской области получили маткапитал
23 ноября, 19:30
Он напомнил, что ранее инициативу о введении новой выплаты поддержал губернатор области Станислав Воскресенский. По поручению главы региона норма о региональном материнском (семейном) капитале закреплена в областном законодательстве. Подать заявление на выплату маткапитала можно в территориальных органах соцзащиты или МФЦ по месту жительства.
В ходе итоговой встречи с жителями Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил, что за последние пять лет число многодетных семей в регионе выросло на треть и составляет около 10 тысяч.
«
"Сейчас у нас почти 10 тысяч многодетных семей, но если быть точным, то чуть-чуть мы – девять семей – не дотянули. 9 991 семья у нас многодетная. Действительно, мы вводим по мере возможностей бюджетных различного рода меры поддержки", - привели в пресс-службе слова Воскресенского.
В ведомстве добавили, что в Ивановской области для семей, у которых три и больше ребенка, также действуют программа "Театр для многодетных семей", льгота по уплате транспортного налога, бесплатный проезд школьников и студентов колледжей и вузов. В этом году по инициативе главы региона статус многодетной семьи Ивановской области продлен до достижения старшим ребенком-студентом 23 лет при условии, что он учится очно в школе, вузе или колледже.
В Ивановской области в этом году закроют вопрос с обманутыми дольщиками - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В Ивановской области в этом году закроют вопрос с обманутыми дольщиками
12 декабря, 19:56
 
Ивановская областьОбществоИвановская областьСтанислав ВоскресенскийЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала