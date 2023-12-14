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"Их заставили". Маск сделал шокирующее заявление о ВСУ

"Их заставили". Маск сделал шокирующее заявление о ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023

"Их заставили". Маск сделал шокирующее заявление о ВСУ

Миллиардер Илон Маск прокомментировал слова американского бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о том, что российские военные позволили ВСУ атаковать их линии... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T08:45

2023-12-14T08:45

2023-12-14T16:04

россия

украина

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владимир путин

илон маск

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск прокомментировал слова американского бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о том, что российские военные позволили ВСУ атаковать их линии обороны, в результате чего украинцы понесли тяжелейшие потери.По словам предпринимателя, теперь ВС России давят на украинские линии повсюду и берут под контроль территории."Несколько месяцев назад я посоветовал Украине поставить главной целью оборону, поскольку тот, кто атакует укрепленные позиции, понесет большие потери, но Запад очень настойчиво заставлял их наступать", — написал в ответ Маск.ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.

https://ria.ru/20231213/pravda-1915525193.html

россия

украина

артемовский

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россия, украина, в мире, артемовский, владимир путин, илон маск, вооруженные силы украины, нато, политика