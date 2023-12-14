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"Их заставили". Маск сделал шокирующее заявление о ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
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08:45 14.12.2023 (обновлено: 16:04 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/mask-1915680823.html
"Их заставили". Маск сделал шокирующее заявление о ВСУ
"Их заставили". Маск сделал шокирующее заявление о ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
"Их заставили". Маск сделал шокирующее заявление о ВСУ
Миллиардер Илон Маск прокомментировал слова американского бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о том, что российские военные позволили ВСУ атаковать их линии... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T08:45
2023-12-14T16:04
россия
украина
в мире
артемовский
владимир путин
илон маск
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск прокомментировал слова американского бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о том, что российские военные позволили ВСУ атаковать их линии обороны, в результате чего украинцы понесли тяжелейшие потери.По словам предпринимателя, теперь ВС России давят на украинские линии повсюду и берут под контроль территории.&quot;Несколько месяцев назад я посоветовал Украине поставить главной целью оборону, поскольку тот, кто атакует укрепленные позиции, понесет большие потери, но Запад очень настойчиво заставлял их наступать&quot;, — написал в ответ Маск.ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
https://ria.ru/20231213/pravda-1915525193.html
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россия, украина, в мире, артемовский, владимир путин, илон маск, вооруженные силы украины, нато, политика
Россия, Украина, В мире, Артемовский, Владимир Путин, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, НАТО, Политика
"Их заставили". Маск сделал шокирующее заявление о ВСУ

Маск: Украина должна была перейти в оборону, но Запад заставил ВСУ атаковать

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск прокомментировал слова американского бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о том, что российские военные позволили ВСУ атаковать их линии обороны, в результате чего украинцы понесли тяжелейшие потери.
По словам предпринимателя, теперь ВС России давят на украинские линии повсюду и берут под контроль территории.
«

"Несколько месяцев назад я посоветовал Украине поставить главной целью оборону, поскольку тот, кто атакует укрепленные позиции, понесет большие потери, но Запад очень настойчиво заставлял их наступать", — написал в ответ Маск.

ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
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