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"Мы так не можем". ВСУ шокировали маневры российских войск

"Мы так не можем". ВСУ шокировали маневры российских войск - РИА Новости, 14.12.2023

"Мы так не можем". ВСУ шокировали маневры российских войск

Российские военные превосходят украинские силы по количеству FPV-беспилотников в зоне СВО, сообщает Newsweek со ссылкой на слова командира ВСУ. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:28

2023-12-14T10:28

2023-12-14T16:56

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские военные превосходят украинские силы по количеству FPV-беспилотников в зоне СВО, сообщает Newsweek со ссылкой на слова командира ВСУ.По словам украинского военного, ВСУ могут запустить лишь один дрон в ключевых боевых точках на востоке и юге Украины, в то время как российская армия способна запускать до семи беспилотников против украинских позиций. Он также добавил, что российские БПЛА могут пролететь в воздушное пространство Украины и искать там любые цели."Сейчас мы так не может делать. Мы запускаем дроны исключительно тогда, когда у нас есть цель", — пожаловался командир ВСУ.Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что российские военные добиваются успехов на Украине с помощью применения FPV-беспилотников.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.

https://ria.ru/20231214/omerzitelno-1915687463.html

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