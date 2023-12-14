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"Мы так не можем". ВСУ шокировали маневры российских войск - РИА Новости, 14.12.2023
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10:28 14.12.2023 (обновлено: 16:56 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/manevr-1915695608.html
"Мы так не можем". ВСУ шокировали маневры российских войск
"Мы так не можем". ВСУ шокировали маневры российских войск - РИА Новости, 14.12.2023
"Мы так не можем". ВСУ шокировали маневры российских войск
Российские военные превосходят украинские силы по количеству FPV-беспилотников в зоне СВО, сообщает Newsweek со ссылкой на слова командира ВСУ. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:28
2023-12-14T16:56
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские военные превосходят украинские силы по количеству FPV-беспилотников в зоне СВО, сообщает Newsweek со ссылкой на слова командира ВСУ.По словам украинского военного, ВСУ могут запустить лишь один дрон в ключевых боевых точках на востоке и юге Украины, в то время как российская армия способна запускать до семи беспилотников против украинских позиций. Он также добавил, что российские БПЛА могут пролететь в воздушное пространство Украины и искать там любые цели.&quot;Сейчас мы так не может делать. Мы запускаем дроны исключительно тогда, когда у нас есть цель&quot;, — пожаловался командир ВСУ.Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что российские военные добиваются успехов на Украине с помощью применения FPV-беспилотников.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.
https://ria.ru/20231214/omerzitelno-1915687463.html
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политика, украина, вооруженные силы украины, в мире, сша, россия, вооруженные силы рф
Политика, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Россия, Вооруженные силы РФ
"Мы так не можем". ВСУ шокировали маневры российских войск

Командир ВСУ: ВС России превосходят украинские войска в количестве FPV-дронов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские военные превосходят украинские силы по количеству FPV-беспилотников в зоне СВО, сообщает Newsweek со ссылкой на слова командира ВСУ.
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По словам украинского военного, ВСУ могут запустить лишь один дрон в ключевых боевых точках на востоке и юге Украины, в то время как российская армия способна запускать до семи беспилотников против украинских позиций. Он также добавил, что российские БПЛА могут пролететь в воздушное пространство Украины и искать там любые цели.
«

"Сейчас мы так не может делать. Мы запускаем дроны исключительно тогда, когда у нас есть цель", — пожаловался командир ВСУ.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что российские военные добиваются успехов на Украине с помощью применения FPV-беспилотников.
FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.
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