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Путин заявил, что у него были добрые рабочие отношения с Макроном

Путин заявил, что у него были добрые рабочие отношения с Макроном - РИА Новости, 14.12.2023

Путин заявил, что у него были добрые рабочие отношения с Макроном

Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, с президентом Франции Эммануэлем Макроном были добрые рабочие отношения, но он их прекратил, заявил... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:45

2023-12-14T14:45

2023-12-14T14:58

франция

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, с президентом Франции Эммануэлем Макроном были добрые рабочие отношения, но он их прекратил, заявил президент России Владимир Путин."У нас были достаточно хорошие, добрые рабочие отношения. Я, как вы знаете, во Франции бывал, господин Макрон приезжал в Россию, у нас всегда была насыщенная повестка дня, касающаяся двусторонних отношений и международных вопросов, мы готовы и дальше взаимодействовать с Францией, но с какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я прекратил, это он прекратил. Если интерес есть - пожалуйста, мы готовы", - сказал Путин, подводя итоги года.Путин также отметил, что Россия не уклоняется от контактов с Францией, но со стороны Парижа желания не видно."Мы не уклоняемся от этих контактов, но если европейские страны, и президент Франции в частности, не желают с нами общаться, (то) на нет и суда нет, как у нас говорят", - сказал он.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Путин: Россия не уклоняется от отношений с Францией Путин: Россия не уклоняется от отношений с Францией 2023-12-14T14:45 true PT0M37S

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франция, итоги года с владимиром путиным