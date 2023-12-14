https://ria.ru/20231214/m-12-1915848334.html
Проезд по М-12 от Москвы до Казани будет стоить 4,5 тысячи рублей
Проезд по М-12 от Москвы до Казани будет стоить 4,5 тысячи рублей - РИА Новости, 14.12.2023
Проезд по М-12 от Москвы до Казани будет стоить 4,5 тысячи рублей
Проезд по трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани для легковых машин составит 4 481 рубль, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автодора". РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:39
2023-12-14T16:39
2023-12-14T17:51
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Проезд по трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани для легковых машин составит 4 481 рубль, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автодора"."Тарифы на проезд по открытым ранее участкам М-12 "Восток" после запуска движения от Москвы до Казани останутся без изменений. Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4 481 рубль", — заявили в госкомпании.Уточняется, что до другого берега Волги можно будет добраться еще за 319 рублей. До конца года также планируется открыть движение по всем 810 километрам трассы М-12.Как отметили в "Автодоре", на дороге действует безбарьерная система взимания платы "Свободный поток". На специально установленных рамках фиксируется проезд автомобиля по госномеру или по транспондеру.В компании также напомнили, что пользователи транспондера T-pass могут получить скидку до 15 процентов в рамках программы лояльности за баллы, начисляемые за поездки по платным участкам трасс. Таким образом, стоимость проезда от Москвы до Казани может максимально снизиться до 3809 рублей для легковушек и до 8437 рублей для грузовиков. Ранее сегодня во время "Итогов года с Владимиром Путиным" один из зрителей пожаловался на то, что за путешествие по М-12 от Москвы до Казани скоро нужно будет платить более шести тысяч рублей. Президент отметил, что цена должна составлять порядка 4,5 тысячи рублей, и пообещал уточнить эту информацию.Маршрут трассы М-12 "Восток" проходит из Москвы через Арзамас (Нижегородская область), Казань и Екатеринбург до Тюмени. Движение по участку от Москвы до Казани планируется полностью открыть в конце 2023 года. На 2024-й намечены реконструкция и строительство трассы от Казани до Тюмени.
https://realty.ria.ru/20231115/trassa-1909681346.html
https://ria.ru/20231116/4g-1909886785.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, казань, автодор, общество, авто, россия, владимир путин
Москва, Казань, Автодор, Общество, Авто, Россия, Владимир Путин
Проезд по М-12 от Москвы до Казани будет стоить 4,5 тысячи рублей
Автодор: проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани будет стоить 4 481 рубль
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Проезд по трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани для легковых машин составит 4 481 рубль, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автодора".
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"Тарифы на проезд по открытым ранее участкам М-12 "Восток" после запуска движения от Москвы до Казани останутся без изменений. Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4 481 рубль", — заявили в госкомпании.
Уточняется, что до другого берега Волги можно будет добраться еще за 319 рублей. До конца года также планируется открыть движение по всем 810 километрам трассы М-12.
Как отметили в "Автодоре", на дороге действует безбарьерная система взимания платы "Свободный поток". На специально установленных рамках фиксируется проезд автомобиля по госномеру или по транспондеру.
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В компании также напомнили, что пользователи транспондера T-pass могут получить скидку до 15 процентов в рамках программы лояльности за баллы, начисляемые за поездки по платным участкам трасс. Таким образом, стоимость проезда от Москвы до Казани может максимально снизиться до 3809 рублей для легковушек и до 8437 рублей для грузовиков.
Ранее сегодня во время "Итогов года с Владимиром Путиным" один из зрителей пожаловался на то, что за путешествие по М-12 от Москвы до Казани скоро нужно будет платить более шести тысяч рублей. Президент отметил, что цена должна составлять порядка 4,5 тысячи рублей, и пообещал уточнить эту информацию.
Маршрут трассы М-12 "Восток" проходит из Москвы через Арзамас (Нижегородская область), Казань и Екатеринбург до Тюмени. Движение по участку от Москвы до Казани планируется полностью открыть в конце 2023 года. На 2024-й намечены реконструкция и строительство трассы от Казани до Тюмени.
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