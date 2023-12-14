https://ria.ru/20231214/lukashenko-1915786863.html

Выйти из СНГ легко, войти сложнее, заявил Лукашенко

Выйти из СНГ легко, войти сложнее, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.12.2023

Выйти из СНГ легко, войти сложнее, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил страны СНГ, что выйти из организации легко, войти назад сложнее, так что не нужно торопиться с решениями. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:16

2023-12-14T14:16

2023-12-14T14:16

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александр лукашенко

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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил страны СНГ, что выйти из организации легко, войти назад сложнее, так что не нужно торопиться с решениями. "Нельзя допустить драки в нашем доме, давайте переживем эти события (рост напряженности в мире – ред.). Мы потеряли государство (СССР – ред.), которое способствовало удержанию многополярности в мире. Не такие мы сегодня сильные, как ранее… Мы не хотим воевать…, надо экономику нашу держать, чтобы они (оппоненты – ред.) не могли поднять людей изнутри (страны против власти – ред.). Если не будет внутренних причин, никто к нам не полезет. А внутренние причины – это экономика. Если не разорвем наши связи, как случилось с Украиной", - сказал Лукашенко на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.Лукашенко напомнил, что не раз призывал разных президентов Украины не разрывать отношения с СНГ. "Я говорил: куда вы торопитесь, чего вы выскакиваете из СНГ?.. Не уходи – потом войти будет сложно. То же самое говорил здесь в Минске Саакашвили (экс-президент Грузии – ред.). Я объяснил: "Не торопись". Сегодня, может быть, и хотелось бы (вернуть ситуацию – ред.), особенно Украине, которая осталась на перепутье, а политически неудобно. То есть выйти просто, зайти сложнее. По-дружески говорю: не торопитесь. В политике важно уметь ждать и не торопиться", - подчеркнул Лукашенко. Говоря о пространстве СНГ, Лукашенко также заявил, что Россия как никогда сегодня является цементирующим и объединяющим звеном всего постсоветского пространства. Он призвал сохранить общий экономический рынок Содружества, приведя в качестве негативного примера Украину. Глава белорусского государства раскритиковал действующие на Украине власти за их "провокации" в отношении России и русского языка. "В России Путина (президента РФ – ред.) толкали к тому, чтобы он защитил своих людей. Как он должен был поступить? Допрыгались", - сказал Лукашенко. "Ни в коем случае не отрывайтесь, не уходите, потому что кинут. А у обездоленного, попавшего в тупик народа выход один: ружье дадут - воюй", - призвал Лукашенко страны СНГ. По его словам, сотрудничество спецслужб стран СНГ позволяет лучше понимать интересы стран и учитывать их, принимать меры по деэскалации обстановки.

https://ria.ru/20231214/rossiya-1915777840.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915741865.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, минск, александр лукашенко, снг, в мире