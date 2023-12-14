Выйти из СНГ легко, войти сложнее, заявил Лукашенко
Лукашенко предупредил страны СНГ, что выйти из организации легко, войти сложнее
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил страны СНГ, что выйти из организации легко, войти назад сложнее, так что не нужно торопиться с решениями.
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"Нельзя допустить драки в нашем доме, давайте переживем эти события (рост напряженности в мире – ред.). Мы потеряли государство (СССР – ред.), которое способствовало удержанию многополярности в мире. Не такие мы сегодня сильные, как ранее… Мы не хотим воевать…, надо экономику нашу держать, чтобы они (оппоненты – ред.) не могли поднять людей изнутри (страны против власти – ред.). Если не будет внутренних причин, никто к нам не полезет. А внутренние причины – это экономика. Если не разорвем наши связи, как случилось с Украиной", - сказал Лукашенко на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.
Лукашенко напомнил, что не раз призывал разных президентов Украины не разрывать отношения с СНГ. "Я говорил: куда вы торопитесь, чего вы выскакиваете из СНГ?.. Не уходи – потом войти будет сложно. То же самое говорил здесь в Минске Саакашвили (экс-президент Грузии – ред.). Я объяснил: "Не торопись". Сегодня, может быть, и хотелось бы (вернуть ситуацию – ред.), особенно Украине, которая осталась на перепутье, а политически неудобно. То есть выйти просто, зайти сложнее. По-дружески говорю: не торопитесь. В политике важно уметь ждать и не торопиться", - подчеркнул Лукашенко.
Говоря о пространстве СНГ, Лукашенко также заявил, что Россия как никогда сегодня является цементирующим и объединяющим звеном всего постсоветского пространства. Он призвал сохранить общий экономический рынок Содружества, приведя в качестве негативного примера Украину. Глава белорусского государства раскритиковал действующие на Украине власти за их "провокации" в отношении России и русского языка. "В России Путина (президента РФ – ред.) толкали к тому, чтобы он защитил своих людей. Как он должен был поступить? Допрыгались", - сказал Лукашенко.
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"Ни в коем случае не отрывайтесь, не уходите, потому что кинут. А у обездоленного, попавшего в тупик народа выход один: ружье дадут - воюй", - призвал Лукашенко страны СНГ.
По его словам, сотрудничество спецслужб стран СНГ позволяет лучше понимать интересы стран и учитывать их, принимать меры по деэскалации обстановки.