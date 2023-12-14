https://ria.ru/20231214/lukashenko-1915717972.html
Лукашенко призвал спецслужбы стран СНГ не разрывать связи
Лукашенко призвал спецслужбы стран СНГ не разрывать связи - РИА Новости, 14.12.2023
Лукашенко призвал спецслужбы стран СНГ не разрывать связи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал спецслужбы стран СНГ не разрывать связи, даже если какая-то из стран придерживается "иной точки зрения" в... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:01
2023-12-14T12:01
2023-12-14T12:01
белоруссия
минск
александр лукашенко
снг
безопасность
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал спецслужбы стран СНГ не разрывать связи, даже если какая-то из стран придерживается "иной точки зрения" в политике. "В таких условиях (нарастание напряженности в мире – ред.) возрастает роль специальных служб, важнейшей задачей которых является обеспечение защиты своих государств и граждан от внутренних и внешних угроз… От вас требуется жесточайшее напряжение, чтобы не потерять эту нить (контакты – ред.), связь. Если она порвется, не с кем будет разговаривать", - заявил Лукашенко в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ. По его словам, "особое значение приобретает эффективность деятельности внешней разведки по добыванию достоверной, актуальной и прежде всего прогнозной информации, позволяющей руководителям стран принимать выверенные решения в интересах своих народов". "Главное здесь - упредить наших оппонентов, не допустить реализации тех сценариев, которые пытаются нам навязать… Уверен, если не будет возможности снять трубку и набрать по телефону каждому из вас для решения конкретного вопроса, это может обернуться трагедией", - сказал Лукашенко. Он заявил, что "такого допустить нельзя". "Я призываю вас к тому, чтобы вы ни в коем случае не разрывали свои отношения, даже если кто-то из наших государств будет придерживаться иной точки зрения в политике, которую то или иное государство сегодня осуществляет. Главное не спешить", - заключил белорусский президент.
https://ria.ru/20231214/lukashenko-1915702384.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, минск, александр лукашенко, снг, безопасность
Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, СНГ, Безопасность
Лукашенко призвал спецслужбы стран СНГ не разрывать связи
Лукашенко призвал спецслужбы СНГ не разрывать связи вне зависимости от политики
МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал спецслужбы стран СНГ не разрывать связи, даже если какая-то из стран придерживается "иной точки зрения" в политике.
"В таких условиях (нарастание напряженности в мире – ред.) возрастает роль специальных служб, важнейшей задачей которых является обеспечение защиты своих государств и граждан от внутренних и внешних угроз… От вас требуется жесточайшее напряжение, чтобы не потерять эту нить (контакты – ред.), связь. Если она порвется, не с кем будет разговаривать", - заявил Лукашенко в Минске
на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.
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По его словам, "особое значение приобретает эффективность деятельности внешней разведки по добыванию достоверной, актуальной и прежде всего прогнозной информации, позволяющей руководителям стран принимать выверенные решения в интересах своих народов". "Главное здесь - упредить наших оппонентов, не допустить реализации тех сценариев, которые пытаются нам навязать… Уверен, если не будет возможности снять трубку и набрать по телефону каждому из вас для решения конкретного вопроса, это может обернуться трагедией", - сказал Лукашенко.
Он заявил, что "такого допустить нельзя". "Я призываю вас к тому, чтобы вы ни в коем случае не разрывали свои отношения, даже если кто-то из наших государств будет придерживаться иной точки зрения в политике, которую то или иное государство сегодня осуществляет. Главное не спешить", - заключил белорусский президент.
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