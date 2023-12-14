https://ria.ru/20231214/lukashenko-1915717972.html

Лукашенко призвал спецслужбы стран СНГ не разрывать связи

Лукашенко призвал спецслужбы стран СНГ не разрывать связи - РИА Новости, 14.12.2023

Лукашенко призвал спецслужбы стран СНГ не разрывать связи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал спецслужбы стран СНГ не разрывать связи, даже если какая-то из стран придерживается "иной точки зрения" в... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:01

2023-12-14T12:01

2023-12-14T12:01

белоруссия

минск

александр лукашенко

снг

безопасность

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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал спецслужбы стран СНГ не разрывать связи, даже если какая-то из стран придерживается "иной точки зрения" в политике. "В таких условиях (нарастание напряженности в мире – ред.) возрастает роль специальных служб, важнейшей задачей которых является обеспечение защиты своих государств и граждан от внутренних и внешних угроз… От вас требуется жесточайшее напряжение, чтобы не потерять эту нить (контакты – ред.), связь. Если она порвется, не с кем будет разговаривать", - заявил Лукашенко в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ. По его словам, "особое значение приобретает эффективность деятельности внешней разведки по добыванию достоверной, актуальной и прежде всего прогнозной информации, позволяющей руководителям стран принимать выверенные решения в интересах своих народов". "Главное здесь - упредить наших оппонентов, не допустить реализации тех сценариев, которые пытаются нам навязать… Уверен, если не будет возможности снять трубку и набрать по телефону каждому из вас для решения конкретного вопроса, это может обернуться трагедией", - сказал Лукашенко. Он заявил, что "такого допустить нельзя". "Я призываю вас к тому, чтобы вы ни в коем случае не разрывали свои отношения, даже если кто-то из наших государств будет придерживаться иной точки зрения в политике, которую то или иное государство сегодня осуществляет. Главное не спешить", - заключил белорусский президент.

https://ria.ru/20231214/lukashenko-1915702384.html

https://ria.ru/20231214/degradatsiya-1915717739.html

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Дарья Буймова

белоруссия, минск, александр лукашенко, снг, безопасность