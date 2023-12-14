https://ria.ru/20231214/lukashenko-1915702384.html
Лукашенко рассказал о совместной с Россией работе по задержанию террористов
Лукашенко рассказал о совместной с Россией работе по задержанию террористов - РИА Новости, 14.12.2023
Лукашенко рассказал о совместной с Россией работе по задержанию террористов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вместе с коллегами из РФ задержано порядка 20 групп террористов, которые стремились к совершению терактов... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:12
2023-12-14T11:12
2023-12-14T11:40
россия
белоруссия
александр лукашенко
безопасность
минск
снг
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вместе с коллегами из РФ задержано порядка 20 групп террористов, которые стремились к совершению терактов на территориях двух стран."Мы с Российской Федерацией, наверное, задержали уже десятка два групп террористов, которые стремятся, прежде всего, к террористическим операциям на территориях России и Беларуси", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.
https://ria.ru/20231208/belorussiya-1914703473.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, александр лукашенко, безопасность, минск, снг
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Безопасность, Минск, СНГ
Лукашенко рассказал о совместной с Россией работе по задержанию террористов
Лукашенко рассказал о задержаниив России и Белоруссии около 20 групп террористов