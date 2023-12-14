https://ria.ru/20231214/lukashenko-1915702384.html

Лукашенко рассказал о совместной с Россией работе по задержанию террористов

Лукашенко рассказал о совместной с Россией работе по задержанию террористов - РИА Новости, 14.12.2023

Лукашенко рассказал о совместной с Россией работе по задержанию террористов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вместе с коллегами из РФ задержано порядка 20 групп террористов, которые стремились к совершению терактов... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T11:12

2023-12-14T11:12

2023-12-14T11:40

россия

белоруссия

александр лукашенко

безопасность

минск

снг

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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вместе с коллегами из РФ задержано порядка 20 групп террористов, которые стремились к совершению терактов на территориях двух стран."Мы с Российской Федерацией, наверное, задержали уже десятка два групп террористов, которые стремятся, прежде всего, к террористическим операциям на территориях России и Беларуси", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

https://ria.ru/20231208/belorussiya-1914703473.html

россия

белоруссия

минск

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Дарья Буймова

россия, белоруссия, александр лукашенко, безопасность, минск, снг