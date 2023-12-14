https://ria.ru/20231214/lgoty-1915867074.html

Власти работают над выравниванием льгот для участников СВО, заявил депутат

Власти работают над выравниванием льгот для участников СВО, заявил депутат - РИА Новости, 14.12.2023

Власти работают над выравниванием льгот для участников СВО, заявил депутат

Госдума и правительство работают в части выравнивания статуса и льгот для всех участников специальной военной операции, заявил депутат ГД Дмитрий Вяткин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:35

2023-12-14T17:35

2023-12-14T17:35

россия

владимир путин

дмитрий вяткин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума и правительство работают в части выравнивания статуса и льгот для всех участников специальной военной операции, заявил депутат ГД Дмитрий Вяткин. "Важнейшее предложение, которое сказал сегодня Владимир Владимирович Путин и сказал не в первый раз - это выравнивание статуса, льгот и гарантий для всех участников специальной военной операции вне зависимости от их статуса… Надо сказать, что Государственная дума вместе с правительством во исполнение указа президента над этой темой работают", - сказал он журналистам. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел большую ежегодную пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Отвечая на вопрос участника СВО, заключившего ранее контракт с ЧВК и не получивший статуса ветерана боевых действий, президент признал, что проблема такая есть, и назвал это "пробелами, которые не должны были быть допущены министерством обороны". Он также отметил, что участники СВО, состоящие в частной военной компании, должны иметь все права наравне с военнослужащими, если необходимо, изменения нужно внести в законы.

https://ria.ru/20231214/svo-1915739206.html

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, дмитрий вяткин, госдума рф, общество