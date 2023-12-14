https://ria.ru/20231214/kurs-1915776611.html
Путин прокомментировал текущий курс рубля
Путин прокомментировал текущий курс рубля - РИА Новости, 14.12.2023
Путин прокомментировал текущий курс рубля
Президент России Владимир Путин, комментируя курс рубля, заявил, что исходит из того, что все нормализуется и носит временный характер. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:50
2023-12-14T13:50
2023-12-14T14:24
владимир путин
россия
прямая линия с владимиром путиным
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя курс рубля, заявил, что исходит из того, что все нормализуется и носит временный характер."Я исхожу из того, что все нормализуется, это носит временный характер", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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Путин прокомментировал текущий курс рубля
Путин о курсе рубля: все нормализуется, а сейчас носит временный характер