https://ria.ru/20231214/kurs-1915776611.html

Путин прокомментировал текущий курс рубля

Путин прокомментировал текущий курс рубля - РИА Новости, 14.12.2023

Путин прокомментировал текущий курс рубля

Президент России Владимир Путин, комментируя курс рубля, заявил, что исходит из того, что все нормализуется и носит временный характер. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:50

2023-12-14T13:50

2023-12-14T14:24

владимир путин

россия

прямая линия с владимиром путиным

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя курс рубля, заявил, что исходит из того, что все нормализуется и носит временный характер."Я исхожу из того, что все нормализуется, это носит временный характер", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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