https://ria.ru/20231214/krynki-1915746560.html

Путин рассказал о ситуации в Крынках на левом берегу Днепра

Путин рассказал о ситуации в Крынках на левом берегу Днепра - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал о ситуации в Крынках на левом берегу Днепра

В районе населенного пункта Крынки на Днепре российским командованием было принято решение отойти на несколько метров, чтобы уберечь личный состав от ненужных... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:47

2023-12-14T12:47

2023-12-14T15:07

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. В районе населенного пункта Крынки на Днепре российским командованием было принято решение отойти на несколько метров, чтобы уберечь личный состав от ненужных потерь, ВСУ зашло на небольшой участок левого берега, но это, как говорят сами украинские военнослужащие, стало для них дорогой в один конец, сообщил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года."Теперь по поводу этих Крынок, ну, что там происходит. Противник анонсировал контрнаступление большое, нигде ничего не получилось, последняя попытка, во всяком случае, на сегодняшний день выглядит как последняя попытка, была прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. Все говорят об этом, все хорошо знают, и ничего здесь нового нет. Что произошло на этом участке: ВСУ сосредоточили удар артиллерии по очень узкому участку берега левого, для того чтобы сохранить ребят наших и не подвергать их излишнему риску и не нести потери, было принято решение военным командованием отойти на несколько метров. Я вам скажу, вы как военный корреспондент понимаете, о чем я говорю, в лесопосадки – они скрывают личный состав и уберегают от ненужных потерь", - сказал Путин.Глава государства отметил, что ВСУ зашли на этот небольшой участок берега, он был примерно 1200 метров в длину и где-то 300 метров в ширину. "Я даже не знаю, зачем они это делают - они пихают своих людей на просто истребление. Сами украинские военнослужащие говорят, что эта дорога в один конец. Ведь для того чтобы туда подать личный состав – там человек 80 все время находилось, сейчас поменьше уже, – используют только лодки, но ведь они же под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения", - добавил президент РФ.Он заявил, что у российских военных в Крынках потери санитарные, а у противника - десятки погибших. "У наших военнослужащих там потери санитарные - два, три (человека - ред.). Вот три дня назад шесть человек были ранены. У противников десятки погибших", - сказал Путин. Президент отметил, что украинские военные попали в Крынках в огневой мешок и сторона противника бросает туда личный состав исключительно по политическим соображениям. "Это не просто военнослужащие вооруженных сил Украины, это элита, штурмовые отряды, их, вообще-то, не так много, вот, если посчитать, сколько за полтора месяца там потери какие у ВСУ, нам можно представить, насколько это чувствительно", - подчеркнул Путин.Он сообщил, что поручил начальнику генштаба ВС РФ Валерию Герасимову не спешить выдавливать противника из Крынок. "Прямо скажу: нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению, такая логика вооруженной борьбы, но они продолжают это делать. Это трагедия, я считаю, для них", - сказал Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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