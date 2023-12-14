В Крыму пообещали быстро решить проблему со спортзалом после жалобы Путину
В Крыму пообещали решить проблему со спортзалом под Судаком после жалобы Путину
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Проблема со старым спортзалом в крымском селе под Судаком, на состояние которого пожаловались президенту России Владимиру Путину дети в ходе прямой линии, будет решена максимально быстро, заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Во время прямой линии к президенту обратилась группа крымских ребят из села Солнечная Долина под Судаком, которые записали свое видео из местного спортзала, в котором они вынуждены заниматься разными видами спорта. Дети рассказали, что ремонта в здании не было 40 лет, в нем прогнили полы, на стенах плесень, окна разбиты, а само помещение не отапливается. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что спортзал будет отремонтирован в 2024 году.
"Касательно вопроса юных спортсменов из Солнечной долины городского округа Судак. К сожалению, решить все проблемы одновременно ни физически, ни финансово невозможно. После поручения президента этот вопрос получит новую динамику и будет решен максимально быстро", - написал Гоцанюк.