https://ria.ru/20231214/krym-1915863389.html

В Крыму пообещали быстро решить проблему со спортзалом после жалобы Путину

В Крыму пообещали быстро решить проблему со спортзалом после жалобы Путину - РИА Новости, 14.12.2023

В Крыму пообещали быстро решить проблему со спортзалом после жалобы Путину

Проблема со старым спортзалом в крымском селе под Судаком, на состояние которого пожаловались президенту России Владимиру Путину дети в ходе прямой линии, будет РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:23

2023-12-14T17:23

2023-12-14T17:23

общество

судак

россия

владимир путин

юрий гоцанюк

сергей аксенов (политик)

итоги года с владимиром путиным

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Проблема со старым спортзалом в крымском селе под Судаком, на состояние которого пожаловались президенту России Владимиру Путину дети в ходе прямой линии, будет решена максимально быстро, заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале. Во время прямой линии к президенту обратилась группа крымских ребят из села Солнечная Долина под Судаком, которые записали свое видео из местного спортзала, в котором они вынуждены заниматься разными видами спорта. Дети рассказали, что ремонта в здании не было 40 лет, в нем прогнили полы, на стенах плесень, окна разбиты, а само помещение не отапливается. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что спортзал будет отремонтирован в 2024 году. "Касательно вопроса юных спортсменов из Солнечной долины городского округа Судак. К сожалению, решить все проблемы одновременно ни физически, ни финансово невозможно. После поручения президента этот вопрос получит новую динамику и будет решен максимально быстро", - написал Гоцанюк.

https://ria.ru/20231214/fermer-1915855591.html

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Дарья Буймова

общество, судак, россия, владимир путин, юрий гоцанюк, сергей аксенов (политик), итоги года с владимиром путиным