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В Крыму пообещали быстро решить проблему со спортзалом после жалобы Путину - РИА Новости, 14.12.2023
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17:23 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/krym-1915863389.html
В Крыму пообещали быстро решить проблему со спортзалом после жалобы Путину
В Крыму пообещали быстро решить проблему со спортзалом после жалобы Путину - РИА Новости, 14.12.2023
В Крыму пообещали быстро решить проблему со спортзалом после жалобы Путину
Проблема со старым спортзалом в крымском селе под Судаком, на состояние которого пожаловались президенту России Владимиру Путину дети в ходе прямой линии, будет РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:23
2023-12-14T17:23
общество
судак
россия
владимир путин
юрий гоцанюк
сергей аксенов (политик)
итоги года с владимиром путиным
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Проблема со старым спортзалом в крымском селе под Судаком, на состояние которого пожаловались президенту России Владимиру Путину дети в ходе прямой линии, будет решена максимально быстро, заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале. Во время прямой линии к президенту обратилась группа крымских ребят из села Солнечная Долина под Судаком, которые записали свое видео из местного спортзала, в котором они вынуждены заниматься разными видами спорта. Дети рассказали, что ремонта в здании не было 40 лет, в нем прогнили полы, на стенах плесень, окна разбиты, а само помещение не отапливается. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что спортзал будет отремонтирован в 2024 году. "Касательно вопроса юных спортсменов из Солнечной долины городского округа Судак. К сожалению, решить все проблемы одновременно ни физически, ни финансово невозможно. После поручения президента этот вопрос получит новую динамику и будет решен максимально быстро", - написал Гоцанюк.
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общество, судак, россия, владимир путин, юрий гоцанюк, сергей аксенов (политик), итоги года с владимиром путиным
Общество, Судак, Россия, Владимир Путин, Юрий Гоцанюк, Сергей Аксенов (политик), Итоги года с Владимиром Путиным
В Крыму пообещали быстро решить проблему со спортзалом после жалобы Путину

В Крыму пообещали решить проблему со спортзалом под Судаком после жалобы Путину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Проблема со старым спортзалом в крымском селе под Судаком, на состояние которого пожаловались президенту России Владимиру Путину дети в ходе прямой линии, будет решена максимально быстро, заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Во время прямой линии к президенту обратилась группа крымских ребят из села Солнечная Долина под Судаком, которые записали свое видео из местного спортзала, в котором они вынуждены заниматься разными видами спорта. Дети рассказали, что ремонта в здании не было 40 лет, в нем прогнили полы, на стенах плесень, окна разбиты, а само помещение не отапливается. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что спортзал будет отремонтирован в 2024 году.
"Касательно вопроса юных спортсменов из Солнечной долины городского округа Судак. К сожалению, решить все проблемы одновременно ни физически, ни финансово невозможно. После поручения президента этот вопрос получит новую динамику и будет решен максимально быстро", - написал Гоцанюк.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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