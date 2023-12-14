https://ria.ru/20231214/krym-1915691221.html

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана - РИА Новости, 14.12.2023

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана

Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за тумана, сообщил минтранс Крыма. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T09:53

2023-12-14T09:53

2023-12-14T09:53

керчь

керченская паромная переправа

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за тумана, сообщил минтранс Крыма. "08.45. Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)", - говорится в сообщении. Как отметили в минтрансе, в распоряжении Керченской паромной переправы имеются шесть паромов: два железнодорожных "Авангард" и "Конро Трейдер"; два малых автомобильных парома "Керченский-2" и "Ейск"; два парома больших автомобильных "Лаврентий" и "Мария". Керченская паромная переправа работает в светлое время суток и по фактической погоде, напомнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231213/simferopol-1915506710.html

керчь

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

керчь, керченская паромная переправа, общество