https://ria.ru/20231214/krym-1915691221.html
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана - РИА Новости, 14.12.2023
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана
Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за тумана, сообщил минтранс Крыма. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:53
2023-12-14T09:53
2023-12-14T09:53
керчь
керченская паромная переправа
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за тумана, сообщил минтранс Крыма. "08.45. Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)", - говорится в сообщении. Как отметили в минтрансе, в распоряжении Керченской паромной переправы имеются шесть паромов: два железнодорожных "Авангард" и "Конро Трейдер"; два малых автомобильных парома "Керченский-2" и "Ейск"; два парома больших автомобильных "Лаврентий" и "Мария". Керченская паромная переправа работает в светлое время суток и по фактической погоде, напомнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231213/simferopol-1915506710.html
керчь
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, керченская паромная переправа, общество
Керчь, Керченская паромная переправа, Общество
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана
Минтранс Крыма: паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за тумана
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за тумана, сообщил минтранс Крыма.
"08.45. Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)", - говорится в сообщении.
Как отметили в минтрансе, в распоряжении Керченской паромной переправы имеются шесть паромов: два железнодорожных "Авангард" и "Конро Трейдер"; два малых автомобильных парома "Керченский-2" и "Ейск"; два парома больших автомобильных "Лаврентий" и "Мария".
Керченская паромная переправа работает в светлое время суток и по фактической погоде, напомнили в ведомстве.
В Симферополе пока не планируют возобновлять работу аэропорта