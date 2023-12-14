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Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана - РИА Новости, 14.12.2023
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09:53 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/krym-1915691221.html
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана - РИА Новости, 14.12.2023
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана
Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за тумана, сообщил минтранс Крыма. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:53
2023-12-14T09:53
керчь
керченская паромная переправа
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за тумана, сообщил минтранс Крыма. "08.45. Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)", - говорится в сообщении. Как отметили в минтрансе, в распоряжении Керченской паромной переправы имеются шесть паромов: два железнодорожных "Авангард" и "Конро Трейдер"; два малых автомобильных парома "Керченский-2" и "Ейск"; два парома больших автомобильных "Лаврентий" и "Мария". Керченская паромная переправа работает в светлое время суток и по фактической погоде, напомнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231213/simferopol-1915506710.html
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керчь, керченская паромная переправа, общество
Керчь, Керченская паромная переправа, Общество
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана

Минтранс Крыма: паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за тумана

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаКерченский порт на паромной переправе "Керчь - Кавказ"
Керченский порт на паромной переправе Керчь - Кавказ - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Керченский порт на паромной переправе "Керчь - Кавказ". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за тумана, сообщил минтранс Крыма.
"08.45. Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)", - говорится в сообщении.
Как отметили в минтрансе, в распоряжении Керченской паромной переправы имеются шесть паромов: два железнодорожных "Авангард" и "Конро Трейдер"; два малых автомобильных парома "Керченский-2" и "Ейск"; два парома больших автомобильных "Лаврентий" и "Мария".
Керченская паромная переправа работает в светлое время суток и по фактической погоде, напомнили в ведомстве.
Автомобили такси на территории международного аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского во время тумана - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
В Симферополе пока не планируют возобновлять работу аэропорта
13 декабря, 13:05
 
КерчьКерченская паромная переправаОбщество
 
 
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