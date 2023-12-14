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Госдума изменит законы о добровольцах, заявил Красов - РИА Новости, 14.12.2023
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13:23 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/krasov-1915765200.html
Госдума изменит законы о добровольцах, заявил Красов
Госдума изменит законы о добровольцах, заявил Красов - РИА Новости, 14.12.2023
Госдума изменит законы о добровольцах, заявил Красов
Госдума восприняла ответ президента России Владимира Путина в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, как команду проанализировать... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:23
2023-12-14T13:23
россия
андрей красов
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума восприняла ответ президента России Владимира Путина в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, как команду проанализировать законодательство и внести изменения в законы о добровольческих формированиях, чтобы обеспечить равный доступ к социальным гарантиям, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов. Ранее Путин, подводя итоги года, заявил, что все добровольцы, отстаивающие интересы России, должны быть поставлены в одинаковые условия в вопросах мер поддержки. "Мы сейчас восприняли вот тот ответ президента Российской Федерации как команду еще раз проанализировать действующее законодательство, ну и, соответственно, внести изменения. Он абсолютно прав, наш президент, люди находятся в одном окопе, и социальные гарантии должны быть одинаковые для всех категорий граждан", - сказал Красов. По мнению депутата, в настоящий момент существует лишь одна категория - участник специальной военной операции, вне зависимости от того, призван ли был гражданин по контракту, частичной мобилизации или пошел служить добровольцем. Красов подчеркнул, что все они - защитники и герои, и поэтому меры социальной поддержки в отношении них должны быть одинаковыми.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, андрей красов, владимир путин, госдума рф
Россия, Андрей Красов, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума изменит законы о добровольцах, заявил Красов

Красов: ГД восприняла слова Путина как команду и изменит законы о добровольцах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума восприняла ответ президента России Владимира Путина в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, как команду проанализировать законодательство и внести изменения в законы о добровольческих формированиях, чтобы обеспечить равный доступ к социальным гарантиям, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов.
Ранее Путин, подводя итоги года, заявил, что все добровольцы, отстаивающие интересы России, должны быть поставлены в одинаковые условия в вопросах мер поддержки.
«
"Мы сейчас восприняли вот тот ответ президента Российской Федерации как команду еще раз проанализировать действующее законодательство, ну и, соответственно, внести изменения. Он абсолютно прав, наш президент, люди находятся в одном окопе, и социальные гарантии должны быть одинаковые для всех категорий граждан", - сказал Красов.
По мнению депутата, в настоящий момент существует лишь одна категория - участник специальной военной операции, вне зависимости от того, призван ли был гражданин по контракту, частичной мобилизации или пошел служить добровольцем. Красов подчеркнул, что все они - защитники и герои, и поэтому меры социальной поддержки в отношении них должны быть одинаковыми.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин перед началом совместной прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин отметил успехи мобилизованных в зоне спецоперации
Вчера, 12:25
 
РоссияАндрей КрасовВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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