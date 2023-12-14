https://ria.ru/20231214/krasov-1915765200.html

Госдума изменит законы о добровольцах, заявил Красов

Госдума изменит законы о добровольцах, заявил Красов - РИА Новости, 14.12.2023

Госдума изменит законы о добровольцах, заявил Красов

Госдума восприняла ответ президента России Владимира Путина в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, как команду проанализировать... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:23

2023-12-14T13:23

2023-12-14T13:23

россия

андрей красов

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104996/60/1049966096_0:0:2261:1273_1920x0_80_0_0_228840846dcfd1eaa0266dff2a786f69.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума восприняла ответ президента России Владимира Путина в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, как команду проанализировать законодательство и внести изменения в законы о добровольческих формированиях, чтобы обеспечить равный доступ к социальным гарантиям, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов. Ранее Путин, подводя итоги года, заявил, что все добровольцы, отстаивающие интересы России, должны быть поставлены в одинаковые условия в вопросах мер поддержки. "Мы сейчас восприняли вот тот ответ президента Российской Федерации как команду еще раз проанализировать действующее законодательство, ну и, соответственно, внести изменения. Он абсолютно прав, наш президент, люди находятся в одном окопе, и социальные гарантии должны быть одинаковые для всех категорий граждан", - сказал Красов. По мнению депутата, в настоящий момент существует лишь одна категория - участник специальной военной операции, вне зависимости от того, призван ли был гражданин по контракту, частичной мобилизации или пошел служить добровольцем. Красов подчеркнул, что все они - защитники и герои, и поэтому меры социальной поддержки в отношении них должны быть одинаковыми.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915734016.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, андрей красов, владимир путин, госдума рф