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Финляндия закроет все КПП на российской границе с 15 декабря - РИА Новости, 15.12.2023
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19:23 14.12.2023 (обновлено: 00:05 15.12.2023)
https://ria.ru/20231214/kpp-1915894830.html
Финляндия закроет все КПП на российской границе с 15 декабря
Финляндия закроет все КПП на российской границе с 15 декабря - РИА Новости, 15.12.2023
Финляндия закроет все КПП на российской границе с 15 декабря
Правительство Финляндии второй раз за два дня пересмотрело решение о работе пропускных пунктов на границе с Россией и вновь их закрыло с 20.00 (21.00 мск) 15... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-14T19:23
2023-12-15T00:05
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек - РИА Новости. Правительство Финляндии второй раз за два дня пересмотрело решение о работе пропускных пунктов на границе с Россией и вновь их закрыло с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря, сообщает правительство Финляндии на своем сайте."Правительство приняло решение закрыть пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией до 14 января 2024 года. Решение вступит в силу 15 декабря 2023 года в 20.00. Заявления о предоставлении международной защиты не будут приниматься в пунктах пропуска на финляндско-российской границе. Решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства 14 декабря", - говорится в сообщении.Данное решение связано с продолжением прибытия мигрантов через пропускные пункты на границе с Россией."По мнению финских властей, очевидно, что этому типу въезда в Финляндию способствовали иностранные власти или другие субъекты. Здесь также присутствуют элементы международной преступности. Этот тип нелегальной иммиграции и перспектива ее эскалации представляют серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Финляндии", - уточняет кабмин.
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финляндия, в мире
Финляндия, В мире
Финляндия закроет все КПП на российской границе с 15 декабря

Финляндия снова закроет открывшиеся на границе с Россией КПП

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек - РИА Новости. Правительство Финляндии второй раз за два дня пересмотрело решение о работе пропускных пунктов на границе с Россией и вновь их закрыло с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря, сообщает правительство Финляндии на своем сайте.
"Правительство приняло решение закрыть пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией до 14 января 2024 года. Решение вступит в силу 15 декабря 2023 года в 20.00. Заявления о предоставлении международной защиты не будут приниматься в пунктах пропуска на финляндско-российской границе. Решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства 14 декабря", - говорится в сообщении.
Данное решение связано с продолжением прибытия мигрантов через пропускные пункты на границе с Россией.
"По мнению финских властей, очевидно, что этому типу въезда в Финляндию способствовали иностранные власти или другие субъекты. Здесь также присутствуют элементы международной преступности. Этот тип нелегальной иммиграции и перспектива ее эскалации представляют серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Финляндии", - уточняет кабмин.
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