https://ria.ru/20231214/kpp-1915894830.html

Финляндия закроет все КПП на российской границе с 15 декабря

Финляндия закроет все КПП на российской границе с 15 декабря - РИА Новости, 15.12.2023

Финляндия закроет все КПП на российской границе с 15 декабря

Правительство Финляндии второй раз за два дня пересмотрело решение о работе пропускных пунктов на границе с Россией и вновь их закрыло с 20.00 (21.00 мск) 15... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-14T19:23

2023-12-14T19:23

2023-12-15T00:05

финляндия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_bd89ebd0b31d96b04bd47c8d8390777b.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек - РИА Новости. Правительство Финляндии второй раз за два дня пересмотрело решение о работе пропускных пунктов на границе с Россией и вновь их закрыло с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря, сообщает правительство Финляндии на своем сайте."Правительство приняло решение закрыть пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией до 14 января 2024 года. Решение вступит в силу 15 декабря 2023 года в 20.00. Заявления о предоставлении международной защиты не будут приниматься в пунктах пропуска на финляндско-российской границе. Решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства 14 декабря", - говорится в сообщении.Данное решение связано с продолжением прибытия мигрантов через пропускные пункты на границе с Россией."По мнению финских властей, очевидно, что этому типу въезда в Финляндию способствовали иностранные власти или другие субъекты. Здесь также присутствуют элементы международной преступности. Этот тип нелегальной иммиграции и перспектива ее эскалации представляют серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Финляндии", - уточняет кабмин.

https://ria.ru/20231211/konsulstvo-1915086380.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, в мире