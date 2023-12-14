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СМИ узнали о планах Финляндии снова закрыть все КПП на границе с Россией - РИА Новости, 14.12.2023
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16:15 14.12.2023 (обновлено: 16:43 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/kpp-1915837413.html
СМИ узнали о планах Финляндии снова закрыть все КПП на границе с Россией
СМИ узнали о планах Финляндии снова закрыть все КПП на границе с Россией - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ узнали о планах Финляндии снова закрыть все КПП на границе с Россией
Правительство Финляндии планирует снова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией из-за наплыва беженцев, сообщила крупнейшая газета страны Helsingin... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:15
2023-12-14T16:43
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек — РИА Новости. Правительство Финляндии планирует снова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией из-за наплыва беженцев, сообщила крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat."Правительство соберется сегодня вечером, чтобы принять решение. Вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции, но политическая воля состоит в том, чтобы закрыть границу", — указали в материале.По данным пограничников на полдень четверга, через два открытых перехода в Финляндию прибыли около 30 беженцев.Тридцатого ноября правительство Финляндии закрыло все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Хельсинки объяснил свои действия якобы неконтролируемым прибытием беженцев из соседней страны. С 14 декабря Финляндия решила открыть два КПП — "Ваалимаа" и "Ниирала".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право". По его словам, надуманные обвинения в организации миграционного кризиса для Москвы неприемлемы.В России не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали деструктивные действия США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
https://ria.ru/20231213/reysy-1915563020.html
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финляндия, россия, в мире
Финляндия, Россия, В мире
СМИ узнали о планах Финляндии снова закрыть все КПП на границе с Россией

Helsingin Sanomat: кабмин Финляндии планирует снова закрыть КПП на границе с РФ

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек — РИА Новости. Правительство Финляндии планирует снова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией из-за наплыва беженцев, сообщила крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.
«
"Правительство соберется сегодня вечером, чтобы принять решение. Вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции, но политическая воля состоит в том, чтобы закрыть границу", — указали в материале.
По данным пограничников на полдень четверга, через два открытых перехода в Финляндию прибыли около 30 беженцев.
Тридцатого ноября правительство Финляндии закрыло все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Хельсинки объяснил свои действия якобы неконтролируемым прибытием беженцев из соседней страны. С 14 декабря Финляндия решила открыть два КПП — "Ваалимаа" и "Ниирала".
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право". По его словам, надуманные обвинения в организации миграционного кризиса для Москвы неприемлемы.
В России не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцировали деструктивные действия США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
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