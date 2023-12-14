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Путин объяснил, что цели СВО не выходят за пределы Украины, заявил Косачев - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 14.12.2023 (обновлено: 16:46 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/kosachev-1915849984.html
Путин объяснил, что цели СВО не выходят за пределы Украины, заявил Косачев
Путин объяснил, что цели СВО не выходят за пределы Украины, заявил Косачев - РИА Новости, 14.12.2023
Путин объяснил, что цели СВО не выходят за пределы Украины, заявил Косачев
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции разъяснил, что цели спецоперации не угрожают Европе, достижимы, конкретны и не выходят за пределы... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:45
2023-12-14T16:46
специальная военная операция на украине
европа
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константин косачев
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции разъяснил, что цели спецоперации не угрожают Европе, достижимы, конкретны и не выходят за пределы Украины, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией. &quot;Прямую линию&quot; российского президента ждали во всем мире: без преувеличения, центр принятия решений находится сегодня именно в Москве… Думаю, все отметили, что цели СВО на Украине остаются неизменными: демилитаризация и денацификация. Это прямой ответ тем, кто говорит о якобы непредсказуемости курса Кремля и абстрактных задачах применительно к Украине. Как и разъяснение для тех, кто распространяет различные теории, будто после Украины Россия атакует еще какие-то страны, включая натовские&quot;, - написал политик.Косачев отметил, что, по сути, президент разъяснил, что "цели СВО не угрожают Европе, а, напротив, соответствуют ее интересам и историческому опыту, достижимы, конкретны, и не выходят за пределы Украины". Сенатор подчеркнул, что тупик в нынешних отношениях с Европой – проблема рукотворная, и руки, творившие ее, находятся в самой Европе. "Но истоки проблемы – в несамостоятельности европейцев. И сегодня, как представляется, именно это создает нам дополнительные трудности. Нам традиционно очень сложно общаться с несамостоятельными субъектами мировой политики", - добавил он. По словам законодателя, у нас гораздо меньше затруднений в общении с Турцией, Индией, Саудовской Аравией, Ираном, Бразилией, чем с европейскими странами. -0-
https://ria.ru/20231214/putin-1915819565.html
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европа, украина, москва, константин косачев, владимир путин, совет федерации рф, итоги года с владимиром путиным
Специальная военная операция на Украине, Европа, Украина, Москва, Константин Косачев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин объяснил, что цели СВО не выходят за пределы Украины, заявил Косачев

Косачев: Путин объяснил, что цели спецоперации не угрожают Европе

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции разъяснил, что цели спецоперации не угрожают Европе, достижимы, конкретны и не выходят за пределы Украины, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин о СВО: победа будет за Россией
Вчера, 15:37
«

"Прямую линию" российского президента ждали во всем мире: без преувеличения, центр принятия решений находится сегодня именно в Москве… Думаю, все отметили, что цели СВО на Украине остаются неизменными: демилитаризация и денацификация. Это прямой ответ тем, кто говорит о якобы непредсказуемости курса Кремля и абстрактных задачах применительно к Украине. Как и разъяснение для тех, кто распространяет различные теории, будто после Украины Россия атакует еще какие-то страны, включая натовские", - написал политик.

Косачев отметил, что, по сути, президент разъяснил, что "цели СВО не угрожают Европе, а, напротив, соответствуют ее интересам и историческому опыту, достижимы, конкретны, и не выходят за пределы Украины".
Сенатор подчеркнул, что тупик в нынешних отношениях с Европой – проблема рукотворная, и руки, творившие ее, находятся в самой Европе. "Но истоки проблемы – в несамостоятельности европейцев. И сегодня, как представляется, именно это создает нам дополнительные трудности. Нам традиционно очень сложно общаться с несамостоятельными субъектами мировой политики", - добавил он.
По словам законодателя, у нас гораздо меньше затруднений в общении с Турцией, Индией, Саудовской Аравией, Ираном, Бразилией, чем с европейскими странами. -0-
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвропаУкраинаМоскваКонстантин КосачевВладимир ПутинСовет Федерации РФИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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