https://ria.ru/20231214/kosachev-1915849984.html

Путин объяснил, что цели СВО не выходят за пределы Украины, заявил Косачев

Путин объяснил, что цели СВО не выходят за пределы Украины, заявил Косачев - РИА Новости, 14.12.2023

Путин объяснил, что цели СВО не выходят за пределы Украины, заявил Косачев

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции разъяснил, что цели спецоперации не угрожают Европе, достижимы, конкретны и не выходят за пределы... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:45

2023-12-14T16:45

2023-12-14T16:46

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции разъяснил, что цели спецоперации не угрожают Европе, достижимы, конкретны и не выходят за пределы Украины, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией. "Прямую линию" российского президента ждали во всем мире: без преувеличения, центр принятия решений находится сегодня именно в Москве… Думаю, все отметили, что цели СВО на Украине остаются неизменными: демилитаризация и денацификация. Это прямой ответ тем, кто говорит о якобы непредсказуемости курса Кремля и абстрактных задачах применительно к Украине. Как и разъяснение для тех, кто распространяет различные теории, будто после Украины Россия атакует еще какие-то страны, включая натовские", - написал политик.Косачев отметил, что, по сути, президент разъяснил, что "цели СВО не угрожают Европе, а, напротив, соответствуют ее интересам и историческому опыту, достижимы, конкретны, и не выходят за пределы Украины". Сенатор подчеркнул, что тупик в нынешних отношениях с Европой – проблема рукотворная, и руки, творившие ее, находятся в самой Европе. "Но истоки проблемы – в несамостоятельности европейцев. И сегодня, как представляется, именно это создает нам дополнительные трудности. Нам традиционно очень сложно общаться с несамостоятельными субъектами мировой политики", - добавил он. По словам законодателя, у нас гораздо меньше затруднений в общении с Турцией, Индией, Саудовской Аравией, Ираном, Бразилией, чем с европейскими странами. -0-

https://ria.ru/20231214/putin-1915819565.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

европа

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

европа, украина, москва, константин косачев, владимир путин, совет федерации рф, итоги года с владимиром путиным