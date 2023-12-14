Путин объяснил, что цели СВО не выходят за пределы Украины, заявил Косачев
Косачев: Путин объяснил, что цели спецоперации не угрожают Европе
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
© POOL
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции разъяснил, что цели спецоперации не угрожают Европе, достижимы, конкретны и не выходят за пределы Украины, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
«
"Прямую линию" российского президента ждали во всем мире: без преувеличения, центр принятия решений находится сегодня именно в Москве… Думаю, все отметили, что цели СВО на Украине остаются неизменными: демилитаризация и денацификация. Это прямой ответ тем, кто говорит о якобы непредсказуемости курса Кремля и абстрактных задачах применительно к Украине. Как и разъяснение для тех, кто распространяет различные теории, будто после Украины Россия атакует еще какие-то страны, включая натовские", - написал политик.
Косачев отметил, что, по сути, президент разъяснил, что "цели СВО не угрожают Европе, а, напротив, соответствуют ее интересам и историческому опыту, достижимы, конкретны, и не выходят за пределы Украины".
Сенатор подчеркнул, что тупик в нынешних отношениях с Европой – проблема рукотворная, и руки, творившие ее, находятся в самой Европе. "Но истоки проблемы – в несамостоятельности европейцев. И сегодня, как представляется, именно это создает нам дополнительные трудности. Нам традиционно очень сложно общаться с несамостоятельными субъектами мировой политики", - добавил он.
По словам законодателя, у нас гораздо меньше затруднений в общении с Турцией, Индией, Саудовской Аравией, Ираном, Бразилией, чем с европейскими странами. -0-