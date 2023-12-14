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Знаменитости выступили перед эвакуированными детьми из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.12.2023
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Шоубиз
 
18:17 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/kontsert-1915873446.html
Знаменитости выступили перед эвакуированными детьми из ДНР и ЛНР
Знаменитости выступили перед эвакуированными детьми из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.12.2023
Знаменитости выступили перед эвакуированными детьми из ДНР и ЛНР
В День Конституции российские знаменитости дали в Москве концерт для детей, эвакуированные с фронтовых территорий в столицу, сообщает пресс-служба RU.TV. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:17
2023-12-14T18:17
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В День Конституции российские знаменитости дали в Москве концерт для детей, эвакуированные с фронтовых территорий в столицу, сообщает пресс-служба RU.TV. "В пункте временного пребывания на базе православного центра образования, пока их мамы и папы участвуют в СВО, о ребятах трогательно заботятся, но ничто не может заменить родительского тепла и участия", — говорится в релизе.Звезды российской эстрады, а также юные таланты из ДНР и ЛНР выступили в здании на Волхонке. На сцену концертного зала в День Конституции вышли: Джанго, Аркаша, ISTOKYA, NLO, Роман Архипов, ST, Galibri &amp; Mavik, Lepnina, MIDAS, AILUN, Вита Чиковани, TO-MA.Как отметили сами артисты, это выступление стал для них ответственным и трепетным, ведь детская аудитория – самая требовательная, ждущая максимальной искренности.В конце ребята получили подарки от организаторов – сладости и игрушки.
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новости шоу-бизнеса, донецкая народная республика, луганская народная республика, москва, роман архипов, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Москва, Роман Архипов, Знаменитости
Знаменитости выступили перед эвакуированными детьми из ДНР и ЛНР

Джанго, ST и Роман Архипов дали концерт для детей из присоединенных территорий

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала RU.TVКонцерт на Волхонке
Концерт на Волхонке
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала RU.TV
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В День Конституции российские знаменитости дали в Москве концерт для детей, эвакуированные с фронтовых территорий в столицу, сообщает пресс-служба RU.TV.
«
"В пункте временного пребывания на базе православного центра образования, пока их мамы и папы участвуют в СВО, о ребятах трогательно заботятся, но ничто не может заменить родительского тепла и участия", — говорится в релизе.
Звезды российской эстрады, а также юные таланты из ДНР и ЛНР выступили в здании на Волхонке.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала RU.TVКонцерт на Волхонке
Концерт на Волхонке
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала RU.TV
Концерт на Волхонке
На сцену концертного зала в День Конституции вышли: Джанго, Аркаша, ISTOKYA, NLO, Роман Архипов, ST, Galibri & Mavik, Lepnina, MIDAS, AILUN, Вита Чиковани, TO-MA.
Как отметили сами артисты, это выступление стал для них ответственным и трепетным, ведь детская аудитория – самая требовательная, ждущая максимальной искренности.

В конце ребята получили подарки от организаторов – сладости и игрушки.
Экскурсия на Русское радио
"Русская Медиагруппа" устроила экскурсию для детей из Донецка
14 августа, 13:03
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМоскваРоман АрхиповЗнаменитости
 
 
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