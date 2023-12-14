https://ria.ru/20231214/kontsert-1915873446.html
Знаменитости выступили перед эвакуированными детьми из ДНР и ЛНР
Знаменитости выступили перед эвакуированными детьми из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.12.2023
Знаменитости выступили перед эвакуированными детьми из ДНР и ЛНР
В День Конституции российские знаменитости дали в Москве концерт для детей, эвакуированные с фронтовых территорий в столицу, сообщает пресс-служба RU.TV. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:17
2023-12-14T18:17
2023-12-14T18:17
шоубиз
новости шоу-бизнеса
донецкая народная республика
луганская народная республика
москва
роман архипов
знаменитости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915874632_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_21c842176521d0bf8a48dcf80b4dc915.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В День Конституции российские знаменитости дали в Москве концерт для детей, эвакуированные с фронтовых территорий в столицу, сообщает пресс-служба RU.TV. "В пункте временного пребывания на базе православного центра образования, пока их мамы и папы участвуют в СВО, о ребятах трогательно заботятся, но ничто не может заменить родительского тепла и участия", — говорится в релизе.Звезды российской эстрады, а также юные таланты из ДНР и ЛНР выступили в здании на Волхонке. На сцену концертного зала в День Конституции вышли: Джанго, Аркаша, ISTOKYA, NLO, Роман Архипов, ST, Galibri & Mavik, Lepnina, MIDAS, AILUN, Вита Чиковани, TO-MA.Как отметили сами артисты, это выступление стал для них ответственным и трепетным, ведь детская аудитория – самая требовательная, ждущая максимальной искренности.В конце ребята получили подарки от организаторов – сладости и игрушки.
https://ria.ru/20230814/deti-1889936420.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915874632_316:219:2754:2048_1920x0_80_0_0_bec92d6d657dd94af6e905b70868f5ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, донецкая народная республика, луганская народная республика, москва, роман архипов, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Москва, Роман Архипов, Знаменитости
Знаменитости выступили перед эвакуированными детьми из ДНР и ЛНР
Джанго, ST и Роман Архипов дали концерт для детей из присоединенных территорий
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В День Конституции российские знаменитости дали в Москве концерт для детей, эвакуированные с фронтовых территорий в столицу, сообщает пресс-служба RU.TV.
«
"В пункте временного пребывания на базе православного центра образования, пока их мамы и папы участвуют в СВО, о ребятах трогательно заботятся, но ничто не может заменить родительского тепла и участия", — говорится в релизе.
Звезды российской эстрады, а также юные таланты из ДНР и ЛНР выступили в здании на Волхонке.
На сцену концертного зала в День Конституции вышли: Джанго, Аркаша, ISTOKYA, NLO, Роман Архипов, ST, Galibri & Mavik, Lepnina, MIDAS, AILUN, Вита Чиковани, TO-MA.
Как отметили сами артисты, это выступление стал для них ответственным и трепетным, ведь детская аудитория – самая требовательная, ждущая максимальной искренности.
В конце ребята получили подарки от организаторов – сладости и игрушки.
"Русская Медиагруппа" устроила экскурсию для детей из Донецка