https://ria.ru/20231214/kontsert-1915873446.html

Знаменитости выступили перед эвакуированными детьми из ДНР и ЛНР

Знаменитости выступили перед эвакуированными детьми из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.12.2023

Знаменитости выступили перед эвакуированными детьми из ДНР и ЛНР

В День Конституции российские знаменитости дали в Москве концерт для детей, эвакуированные с фронтовых территорий в столицу, сообщает пресс-служба RU.TV. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:17

2023-12-14T18:17

2023-12-14T18:17

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В День Конституции российские знаменитости дали в Москве концерт для детей, эвакуированные с фронтовых территорий в столицу, сообщает пресс-служба RU.TV. "В пункте временного пребывания на базе православного центра образования, пока их мамы и папы участвуют в СВО, о ребятах трогательно заботятся, но ничто не может заменить родительского тепла и участия", — говорится в релизе.Звезды российской эстрады, а также юные таланты из ДНР и ЛНР выступили в здании на Волхонке. На сцену концертного зала в День Конституции вышли: Джанго, Аркаша, ISTOKYA, NLO, Роман Архипов, ST, Galibri & Mavik, Lepnina, MIDAS, AILUN, Вита Чиковани, TO-MA.Как отметили сами артисты, это выступление стал для них ответственным и трепетным, ведь детская аудитория – самая требовательная, ждущая максимальной искренности.В конце ребята получили подарки от организаторов – сладости и игрушки.

https://ria.ru/20230814/deti-1889936420.html

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