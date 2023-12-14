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ВС России с начала контрнаступления ВСУ уничтожили 747 танков - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 14.12.2023 (обновлено: 12:37 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/kontrnastuplenie-1915734230.html
ВС России с начала контрнаступления ВСУ уничтожили 747 танков
ВС России с начала контрнаступления ВСУ уничтожили 747 танков - РИА Новости, 14.12.2023
ВС России с начала контрнаступления ВСУ уничтожили 747 танков
Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но российские военнослужащие уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления"... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:25
2023-12-14T12:37
специальная военная операция на украине
украина
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но российские военнослужащие уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин."Мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков. Это данные на вчерашний вечер. Почти что 2300 бронемашин различного класса", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Он добавил, что Запад обещал поставить Украине чуть более 400 танков."Вот это и есть демилитаризация. Или мы договоримся и согласуем определенные параметры, а, кстати говоря, в ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали. Просто потом это выбросили в печку, эти договоренности &lt;…&gt; Есть и другие возможности: или договориться и решить, или решить силовым путем. Мы вот к этому и будем стремиться", - добавил президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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украина, итоги года с владимиром путиным
Специальная военная операция на Украине, Украина, Итоги года с Владимиром Путиным
ВС России с начала контрнаступления ВСУ уничтожили 747 танков

Путин: ВС РФ с начала контрнаступа ВСУ уничтожили 747 танков, 2,3 тыс бронемашин

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но российские военнослужащие уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков. Это данные на вчерашний вечер. Почти что 2300 бронемашин различного класса", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".
Он добавил, что Запад обещал поставить Украине чуть более 400 танков.
"Вот это и есть демилитаризация. Или мы договоримся и согласуем определенные параметры, а, кстати говоря, в ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали. Просто потом это выбросили в печку, эти договоренности <…> Есть и другие возможности: или договориться и решить, или решить силовым путем. Мы вот к этому и будем стремиться", - добавил президент.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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