https://ria.ru/20231214/kontrnastuplenie-1915734230.html
ВС России с начала контрнаступления ВСУ уничтожили 747 танков
ВС России с начала контрнаступления ВСУ уничтожили 747 танков - РИА Новости, 14.12.2023
ВС России с начала контрнаступления ВСУ уничтожили 747 танков
Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но российские военнослужащие уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления"... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:25
2023-12-14T12:25
2023-12-14T12:37
специальная военная операция на украине
украина
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но российские военнослужащие уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин."Мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков. Это данные на вчерашний вечер. Почти что 2300 бронемашин различного класса", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Он добавил, что Запад обещал поставить Украине чуть более 400 танков."Вот это и есть демилитаризация. Или мы договоримся и согласуем определенные параметры, а, кстати говоря, в ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали. Просто потом это выбросили в печку, эти договоренности <…> Есть и другие возможности: или договориться и решить, или решить силовым путем. Мы вот к этому и будем стремиться", - добавил президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, итоги года с владимиром путиным
Специальная военная операция на Украине, Украина, Итоги года с Владимиром Путиным
ВС России с начала контрнаступления ВСУ уничтожили 747 танков
Путин: ВС РФ с начала контрнаступа ВСУ уничтожили 747 танков, 2,3 тыс бронемашин
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но российские военнослужащие уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков. Это данные на вчерашний вечер. Почти что 2300 бронемашин различного класса", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".
Он добавил, что Запад обещал поставить Украине чуть более 400 танков.
"Вот это и есть демилитаризация. Или мы договоримся и согласуем определенные параметры, а, кстати говоря, в ходе переговоров в Стамбуле
мы их согласовали. Просто потом это выбросили в печку, эти договоренности <…> Есть и другие возможности: или договориться и решить, или решить силовым путем. Мы вот к этому и будем стремиться", - добавил президент.
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл