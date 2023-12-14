https://ria.ru/20231214/kontrnastuplenie-1915734230.html

ВС России с начала контрнаступления ВСУ уничтожили 747 танков

ВС России с начала контрнаступления ВСУ уничтожили 747 танков - РИА Новости, 14.12.2023

ВС России с начала контрнаступления ВСУ уничтожили 747 танков

Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но российские военнослужащие уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления"... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:25

2023-12-14T12:25

2023-12-14T12:37

специальная военная операция на украине

украина

итоги года с владимиром путиным

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но российские военнослужащие уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин."Мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков. Это данные на вчерашний вечер. Почти что 2300 бронемашин различного класса", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Он добавил, что Запад обещал поставить Украине чуть более 400 танков."Вот это и есть демилитаризация. Или мы договоримся и согласуем определенные параметры, а, кстати говоря, в ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали. Просто потом это выбросили в печку, эти договоренности <…> Есть и другие возможности: или договориться и решить, или решить силовым путем. Мы вот к этому и будем стремиться", - добавил президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, итоги года с владимиром путиным