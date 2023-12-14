https://ria.ru/20231214/konsultatsii-1915744353.html

Почти 90 тысяч онлайн-консультаций провели с беременными в Подмосковье

Почти 90 тысяч онлайн-консультаций провели с беременными в Подмосковье - РИА Новости, 14.12.2023

Почти 90 тысяч онлайн-консультаций провели с беременными в Подмосковье

В Московской области беременные женщины проконсультировались с врачом через интернет уже почти 90 тысяч раз, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:43

2023-12-14T12:43

2023-12-14T12:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Московской области беременные женщины проконсультировались с врачом через интернет уже почти 90 тысяч раз, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Благодаря проекту "Наша женская консультация" беременные могут консультироваться с врачом через интернет. В процессе электронного приема возможно получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды, и прочее. "Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, кроме того, медицинскую помощь женщина может в любом удобном для нее месте. Всего с начала года для беременных женщин было проведено уже почти 90 тысяч телемедицинских консультаций", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, для записи на телемедицинскую консультацию, необходимо обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику.

https://ria.ru/20231018/beremennye-1903632607.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова