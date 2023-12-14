https://ria.ru/20231214/konsultatsii-1915744353.html
Почти 90 тысяч онлайн-консультаций провели с беременными в Подмосковье
Почти 90 тысяч онлайн-консультаций провели с беременными в Подмосковье - РИА Новости, 14.12.2023
Почти 90 тысяч онлайн-консультаций провели с беременными в Подмосковье
В Московской области беременные женщины проконсультировались с врачом через интернет уже почти 90 тысяч раз, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:43
2023-12-14T12:43
2023-12-14T12:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Московской области беременные женщины проконсультировались с врачом через интернет уже почти 90 тысяч раз, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Благодаря проекту "Наша женская консультация" беременные могут консультироваться с врачом через интернет. В процессе электронного приема возможно получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды, и прочее. "Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, кроме того, медицинскую помощь женщина может в любом удобном для нее месте. Всего с начала года для беременных женщин было проведено уже почти 90 тысяч телемедицинских консультаций", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, для записи на телемедицинскую консультацию, необходимо обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику.
https://ria.ru/20231018/beremennye-1903632607.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Московской области беременные женщины проконсультировались с врачом через интернет уже почти 90 тысяч раз, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Благодаря проекту "Наша женская консультация" беременные могут консультироваться с врачом через интернет. В процессе электронного приема возможно получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды, и прочее.
"Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, кроме того, медицинскую помощь женщина может в любом удобном для нее месте. Всего с начала года для беременных женщин было проведено уже почти 90 тысяч телемедицинских консультаций", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова
, ее цитирует пресс-служба.
Как отметили в ведомстве, для записи на телемедицинскую консультацию, необходимо обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику.
Около 45 тысяч раз в МО беременности велись индивидуально