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Почти 90 тысяч онлайн-консультаций провели с беременными в Подмосковье - РИА Новости, 14.12.2023
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Новости Подмосковья
 
12:43 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/konsultatsii-1915744353.html
Почти 90 тысяч онлайн-консультаций провели с беременными в Подмосковье
Почти 90 тысяч онлайн-консультаций провели с беременными в Подмосковье - РИА Новости, 14.12.2023
Почти 90 тысяч онлайн-консультаций провели с беременными в Подмосковье
В Московской области беременные женщины проконсультировались с врачом через интернет уже почти 90 тысяч раз, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:43
2023-12-14T12:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Московской области беременные женщины проконсультировались с врачом через интернет уже почти 90 тысяч раз, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Благодаря проекту "Наша женская консультация" беременные могут консультироваться с врачом через интернет. В процессе электронного приема возможно получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды, и прочее. "Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, кроме того, медицинскую помощь женщина может в любом удобном для нее месте. Всего с начала года для беременных женщин было проведено уже почти 90 тысяч телемедицинских консультаций", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, для записи на телемедицинскую консультацию, необходимо обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику.
https://ria.ru/20231018/beremennye-1903632607.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Почти 90 тысяч онлайн-консультаций провели с беременными в Подмосковье

© iStock.com / dolgachovБеременная женщина с телефоном
Беременная женщина с телефоном - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© iStock.com / dolgachov
Беременная женщина с телефоном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Московской области беременные женщины проконсультировались с врачом через интернет уже почти 90 тысяч раз, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Благодаря проекту "Наша женская консультация" беременные могут консультироваться с врачом через интернет. В процессе электронного приема возможно получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды, и прочее.
"Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, кроме того, медицинскую помощь женщина может в любом удобном для нее месте. Всего с начала года для беременных женщин было проведено уже почти 90 тысяч телемедицинских консультаций", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее цитирует пресс-служба.
Как отметили в ведомстве, для записи на телемедицинскую консультацию, необходимо обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику.
Медицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме при клинической больнице No 5 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Около 45 тысяч раз в МО беременности велись индивидуально
18 октября, 15:43
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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