https://ria.ru/20231214/kitaytsy-1915713069.html

Названо число китайских туристов, приехавших в Россию по электронной визе

Названо число китайских туристов, приехавших в Россию по электронной визе - РИА Новости, 14.12.2023

Названо число китайских туристов, приехавших в Россию по электронной визе

Почти 70 тысяч китайских туристов воспользовались возможностью оформления электронной визы для путешествия по России за четыре месяца, сообщили в аппарате... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:37

2023-12-14T16:37

2023-12-14T16:37

туризм

китай

татьяна голикова

россия

брикс

новости - туризм

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Почти 70 тысяч китайских туристов воспользовались возможностью оформления электронной визы для путешествия по России за четыре месяца, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.Для удобства граждан КНР на официальном сайте МИД России по оформлению электронной визы запущена версия на китайском языке.По словам Голиковой, 2023 год ознаменовался поддержкой российских инициатив Всекитайской федерацией молодежи и направлением делегаций на Международный молодежный лагерь стран БРИКС, Международный молодежный форум "Евразия Глобал", VII Российско-Китайское ЭКСПО, Программу творческой кооперации России и Китая."Флагманской площадкой Китая в этом году стал Всемирный форум развития молодежи, собравший порядка двух тысяч участников из более чем 130 стран. В следующем году ожидаем многочисленную делегацию молодых лидеров Китая на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус". Фестиваль объединит 20 тысяч участников из более чем 180 стран мира. Уже получено более 300 тысяч заявок на участие", – отметила Голикова.

https://ria.ru/20231212/kitay-1915314400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

китай, татьяна голикова, россия, брикс, новости - туризм