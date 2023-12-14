https://ria.ru/20231214/kitay-1915684434.html

КНР призвала Канаду прекратить подрывать стабильность в Южно-Китайском море

КНР призвала Канаду прекратить подрывать стабильность в Южно-Китайском море - РИА Новости, 14.12.2023

КНР призвала Канаду прекратить подрывать стабильность в Южно-Китайском море

Китай призывает Канаду прекратить провоцировать конфронтацию и подрывать региональный мир и стабильность в Южно-Китайском море, говорится в заявлении посольства РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T09:17

2023-12-14T09:17

2023-12-14T09:17

в мире

китай

оон

канада

южно-китайское море

постоянная палата третейского суда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344768_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_32a8460508950a9ebd4f81f3688229b2.jpg

ПЕКИН, 14 дек – РИА Новости. Китай призывает Канаду прекратить провоцировать конфронтацию и подрывать региональный мир и стабильность в Южно-Китайском море, говорится в заявлении посольства Китая в Канаде. "Министерство иностранных дел Канады 12 декабря выступило с заявлением, в котором игнорируются факты, черное выдается за белое, а также выдвигаются необоснованные обвинения в адрес законных и обоснованных действий Китая по защите прав на рифе Жэньай (Вторая отмель Томаса) и островах Хуанъянь (риф Скарборо), Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и решительно выступает против", - говорится в заявлении дипмиссии. Отмечается, что Южно-Китайское море является общим домом для стран региона и не должно становиться охотничьим угодьем для таких государств, как Канада и США, которые преследуют лишь свои геополитические интересы. "Будучи страной за пределами региона, Канада поддерживает нарушение Филиппинами суверенитета Китая, нарушает цели и принципы Устава ООН и ставит под угрозу региональный мир и стабильность. Китай решительно осуждает это", - указали в посольстве КНР. Отмечается, что "Китай призывает Канаду уважать территориальный суверенитет КНР, а также морские права и интересы Пекина в Южно-Китайском море, прекратить искусственно создавать проблемы, провоцировать конфронтацию и подрывать региональный мир и стабильность в Южно-Китайском море". КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20231022/more-1904472793.html

https://radiosputnik.ru/20231204/peskov-1913601731.html

китай

канада

южно-китайское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, оон, канада, южно-китайское море, постоянная палата третейского суда