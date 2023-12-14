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КНР призвала Канаду прекратить подрывать стабильность в Южно-Китайском море - РИА Новости, 14.12.2023
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09:17 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/kitay-1915684434.html
КНР призвала Канаду прекратить подрывать стабильность в Южно-Китайском море
КНР призвала Канаду прекратить подрывать стабильность в Южно-Китайском море - РИА Новости, 14.12.2023
КНР призвала Канаду прекратить подрывать стабильность в Южно-Китайском море
Китай призывает Канаду прекратить провоцировать конфронтацию и подрывать региональный мир и стабильность в Южно-Китайском море, говорится в заявлении посольства РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:17
2023-12-14T09:17
в мире
китай
оон
канада
южно-китайское море
постоянная палата третейского суда
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ПЕКИН, 14 дек – РИА Новости. Китай призывает Канаду прекратить провоцировать конфронтацию и подрывать региональный мир и стабильность в Южно-Китайском море, говорится в заявлении посольства Китая в Канаде. "Министерство иностранных дел Канады 12 декабря выступило с заявлением, в котором игнорируются факты, черное выдается за белое, а также выдвигаются необоснованные обвинения в адрес законных и обоснованных действий Китая по защите прав на рифе Жэньай (Вторая отмель Томаса) и островах Хуанъянь (риф Скарборо), Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и решительно выступает против", - говорится в заявлении дипмиссии. Отмечается, что Южно-Китайское море является общим домом для стран региона и не должно становиться охотничьим угодьем для таких государств, как Канада и США, которые преследуют лишь свои геополитические интересы. "Будучи страной за пределами региона, Канада поддерживает нарушение Филиппинами суверенитета Китая, нарушает цели и принципы Устава ООН и ставит под угрозу региональный мир и стабильность. Китай решительно осуждает это", - указали в посольстве КНР. Отмечается, что "Китай призывает Канаду уважать территориальный суверенитет КНР, а также морские права и интересы Пекина в Южно-Китайском море, прекратить искусственно создавать проблемы, провоцировать конфронтацию и подрывать региональный мир и стабильность в Южно-Китайском море". КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
https://ria.ru/20231022/more-1904472793.html
https://radiosputnik.ru/20231204/peskov-1913601731.html
китай
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южно-китайское море
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в мире, китай, оон, канада, южно-китайское море, постоянная палата третейского суда
В мире, Китай, ООН, Канада, Южно-Китайское море, Постоянная палата третейского суда
КНР призвала Канаду прекратить подрывать стабильность в Южно-Китайском море

Китай призвал Канаду прекратить подрывать стабильность в Южно-Китайском море

© Фото : United States NavyСтроительство искусственного острова в Южно-Китайском море
Строительство искусственного острова в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : United States Navy
Строительство искусственного острова в Южно-Китайском море. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 дек – РИА Новости. Китай призывает Канаду прекратить провоцировать конфронтацию и подрывать региональный мир и стабильность в Южно-Китайском море, говорится в заявлении посольства Китая в Канаде.
«
"Министерство иностранных дел Канады 12 декабря выступило с заявлением, в котором игнорируются факты, черное выдается за белое, а также выдвигаются необоснованные обвинения в адрес законных и обоснованных действий Китая по защите прав на рифе Жэньай (Вторая отмель Томаса) и островах Хуанъянь (риф Скарборо), Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и решительно выступает против", - говорится в заявлении дипмиссии.
Корабль Филиппин в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
Филиппины обвинили Китай в столкновении судов в Южно-Китайском море
22 октября, 11:41
Отмечается, что Южно-Китайское море является общим домом для стран региона и не должно становиться охотничьим угодьем для таких государств, как Канада и США, которые преследуют лишь свои геополитические интересы.
"Будучи страной за пределами региона, Канада поддерживает нарушение Филиппинами суверенитета Китая, нарушает цели и принципы Устава ООН и ставит под угрозу региональный мир и стабильность. Китай решительно осуждает это", - указали в посольстве КНР.
Отмечается, что "Китай призывает Канаду уважать территориальный суверенитет КНР, а также морские права и интересы Пекина в Южно-Китайском море, прекратить искусственно создавать проблемы, провоцировать конфронтацию и подрывать региональный мир и стабильность в Южно-Китайском море".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
"Не приветствуем". Песков высказался об инциденте в Южно-Китайском море
4 декабря, 12:52
КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
 
В миреКитайООНКанадаЮжно-Китайское мореПостоянная палата третейского суда
 
 
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