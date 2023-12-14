https://ria.ru/20231214/kitay-1915682401.html

В Китае три человека погибли в результате аварии на шахте, пишут СМИ

В Китае три человека погибли в результате аварии на шахте, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2023

В Китае три человека погибли в результате аварии на шахте, пишут СМИ

Три человека погибли в результате аварии на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T09:01

2023-12-14T09:01

2023-12-14T09:01

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ПЕКИН, 14 дек - РИА Новости. Три человека погибли в результате аварии на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает Центральное телевидение Китая. По данным телевидения, авария произошла на угольной шахте в уезде Люлинь провинции Шаньси в среду. В результате ЧП четырех человек засыпало. "После проведения спасательных работ один человек находится в стабильном состоянии, остальные трое погибли", - говорится в сообщении телевидения. О причинах инцидента не сообщается.

https://ria.ru/20220918/shakhta-1817613325.html

китай

шаньси

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в мире, китай, шаньси