https://ria.ru/20231214/kitay-1915682401.html
В Китае три человека погибли в результате аварии на шахте, пишут СМИ
В Китае три человека погибли в результате аварии на шахте, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2023
В Китае три человека погибли в результате аварии на шахте, пишут СМИ
Три человека погибли в результате аварии на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:01
2023-12-14T09:01
2023-12-14T09:01
в мире
китай
шаньси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770930842_0:247:3072:1974_1920x0_80_0_0_5e005d13a63171509f55cfc2d4d47aa3.jpg
ПЕКИН, 14 дек - РИА Новости. Три человека погибли в результате аварии на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает Центральное телевидение Китая. По данным телевидения, авария произошла на угольной шахте в уезде Люлинь провинции Шаньси в среду. В результате ЧП четырех человек засыпало. "После проведения спасательных работ один человек находится в стабильном состоянии, остальные трое погибли", - говорится в сообщении телевидения. О причинах инцидента не сообщается.
https://ria.ru/20220918/shakhta-1817613325.html
китай
шаньси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770930842_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_6c3ac31200b699a0762cc95740f23894.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, шаньси
В Китае три человека погибли в результате аварии на шахте, пишут СМИ
ССTV: в Китае три человека погибли в результате аварии на угольной шахте