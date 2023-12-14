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В Китае три человека погибли в результате аварии на шахте, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2023
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09:01 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/kitay-1915682401.html
В Китае три человека погибли в результате аварии на шахте, пишут СМИ
В Китае три человека погибли в результате аварии на шахте, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2023
В Китае три человека погибли в результате аварии на шахте, пишут СМИ
Три человека погибли в результате аварии на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:01
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ПЕКИН, 14 дек - РИА Новости. Три человека погибли в результате аварии на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает Центральное телевидение Китая. По данным телевидения, авария произошла на угольной шахте в уезде Люлинь провинции Шаньси в среду. В результате ЧП четырех человек засыпало. "После проведения спасательных работ один человек находится в стабильном состоянии, остальные трое погибли", - говорится в сообщении телевидения. О причинах инцидента не сообщается.
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в мире, китай, шаньси
В мире, Китай, Шаньси
В Китае три человека погибли в результате аварии на шахте, пишут СМИ

ССTV: в Китае три человека погибли в результате аварии на угольной шахте

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 дек - РИА Новости. Три человека погибли в результате аварии на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает Центральное телевидение Китая.
По данным телевидения, авария произошла на угольной шахте в уезде Люлинь провинции Шаньси в среду. В результате ЧП четырех человек засыпало.
«
"После проведения спасательных работ один человек находится в стабильном состоянии, остальные трое погибли", - говорится в сообщении телевидения.
О причинах инцидента не сообщается.
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