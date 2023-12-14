https://ria.ru/20231214/kirgiziya-1915695830.html
В Киргизии заявили о заинтересованности в укреплении отношений с США
В Киргизии заявили о заинтересованности в укреплении отношений с США - РИА Новости, 14.12.2023
В Киргизии заявили о заинтересованности в укреплении отношений с США
Киргизия заинтересована в укреплении отношений с США, заявил премьер республики Акылбек Жапаров. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:29
2023-12-14T10:29
2023-12-14T10:29
в мире
сша
киргизия
акылбек жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900811471_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_e2168591af662ca75cd54e33958b1f4e.jpg
БИШКЕК, 14 дек - РИА Новости. Киргизия заинтересована в укреплении отношений с США, заявил премьер республики Акылбек Жапаров. Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы кабмина, Жапаров провел встречу с послом США в Бишкеке Лесли Вигери. В ходе встречи стороны "с удовлетворением подчеркнули активизацию кыргызско-американского сотрудничества по итогам текущего года, в частности, отметив состоявшиеся визиты на высшем уровне и саммит Центральная Азия – США". "Глава кабинета министров акцентировал, что Кыргызская Республика заинтересована в укреплении двусторонних отношений с США на долгосрочную перспективу", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, стороны обсудили возможности развития сотрудничества в предстоящем году по ряду направлений в экономической и культурно-образовательной сферах. Также Жапаров и Вигери "обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в сфере зеленой энергетики и климатической повестки". "В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол подтвердил готовность поддержки по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Он высоко оценил встречу глав двух государств в рамках саммита Центральная Азия – США", выразив надежду, что встреча придаст импульс укреплению и продвижению кыргызско-американских отношений", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231204/destabilizatsiya-1913478410.html
сша
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900811471_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_420990521a968a0ec132244f1eba3959.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киргизия, акылбек жапаров
В мире, США, Киргизия, Акылбек Жапаров
В Киргизии заявили о заинтересованности в укреплении отношений с США
Премьер Жапаров: Киргизия заинтересована в укреплении отношений с США
БИШКЕК, 14 дек - РИА Новости. Киргизия заинтересована в укреплении отношений с США, заявил премьер республики Акылбек Жапаров.
Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы кабмина, Жапаров провел встречу с послом США в Бишкеке
Лесли Вигери. В ходе встречи стороны "с удовлетворением подчеркнули активизацию кыргызско-американского сотрудничества по итогам текущего года, в частности, отметив состоявшиеся визиты на высшем уровне и саммит Центральная Азия
– США".
"Глава кабинета министров акцентировал, что Кыргызская Республика заинтересована в укреплении двусторонних отношений с США на долгосрочную перспективу", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, стороны обсудили возможности развития сотрудничества в предстоящем году по ряду направлений в экономической и культурно-образовательной сферах. Также Жапаров и Вигери "обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в сфере зеленой энергетики и климатической повестки".
"В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол подтвердил готовность поддержки по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Он высоко оценил встречу глав двух государств в рамках саммита Центральная Азия – США", выразив надежду, что встреча придаст импульс укреплению и продвижению кыргызско-американских отношений", - уточнили в пресс-службе.
Климат не то, чем кажется: США планируют войну у границ России