https://ria.ru/20231214/kirgiziya-1915695830.html

В Киргизии заявили о заинтересованности в укреплении отношений с США

В Киргизии заявили о заинтересованности в укреплении отношений с США - РИА Новости, 14.12.2023

В Киргизии заявили о заинтересованности в укреплении отношений с США

Киргизия заинтересована в укреплении отношений с США, заявил премьер республики Акылбек Жапаров. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:29

2023-12-14T10:29

2023-12-14T10:29

в мире

сша

киргизия

акылбек жапаров

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БИШКЕК, 14 дек - РИА Новости. Киргизия заинтересована в укреплении отношений с США, заявил премьер республики Акылбек Жапаров. Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы кабмина, Жапаров провел встречу с послом США в Бишкеке Лесли Вигери. В ходе встречи стороны "с удовлетворением подчеркнули активизацию кыргызско-американского сотрудничества по итогам текущего года, в частности, отметив состоявшиеся визиты на высшем уровне и саммит Центральная Азия – США". "Глава кабинета министров акцентировал, что Кыргызская Республика заинтересована в укреплении двусторонних отношений с США на долгосрочную перспективу", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, стороны обсудили возможности развития сотрудничества в предстоящем году по ряду направлений в экономической и культурно-образовательной сферах. Также Жапаров и Вигери "обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в сфере зеленой энергетики и климатической повестки". "В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол подтвердил готовность поддержки по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Он высоко оценил встречу глав двух государств в рамках саммита Центральная Азия – США", выразив надежду, что встреча придаст импульс укреплению и продвижению кыргызско-американских отношений", - уточнили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, киргизия, акылбек жапаров