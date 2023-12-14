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В Киргизии заявили о заинтересованности в укреплении отношений с США - РИА Новости, 14.12.2023
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10:29 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/kirgiziya-1915695830.html
В Киргизии заявили о заинтересованности в укреплении отношений с США
В Киргизии заявили о заинтересованности в укреплении отношений с США - РИА Новости, 14.12.2023
В Киргизии заявили о заинтересованности в укреплении отношений с США
Киргизия заинтересована в укреплении отношений с США, заявил премьер республики Акылбек Жапаров. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:29
2023-12-14T10:29
в мире
сша
киргизия
акылбек жапаров
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БИШКЕК, 14 дек - РИА Новости. Киргизия заинтересована в укреплении отношений с США, заявил премьер республики Акылбек Жапаров. Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы кабмина, Жапаров провел встречу с послом США в Бишкеке Лесли Вигери. В ходе встречи стороны "с удовлетворением подчеркнули активизацию кыргызско-американского сотрудничества по итогам текущего года, в частности, отметив состоявшиеся визиты на высшем уровне и саммит Центральная Азия – США". "Глава кабинета министров акцентировал, что Кыргызская Республика заинтересована в укреплении двусторонних отношений с США на долгосрочную перспективу", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, стороны обсудили возможности развития сотрудничества в предстоящем году по ряду направлений в экономической и культурно-образовательной сферах. Также Жапаров и Вигери "обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в сфере зеленой энергетики и климатической повестки". "В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол подтвердил готовность поддержки по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Он высоко оценил встречу глав двух государств в рамках саммита Центральная Азия – США", выразив надежду, что встреча придаст импульс укреплению и продвижению кыргызско-американских отношений", - уточнили в пресс-службе.
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в мире, сша, киргизия, акылбек жапаров
В мире, США, Киргизия, Акылбек Жапаров
В Киргизии заявили о заинтересованности в укреплении отношений с США

Премьер Жапаров: Киргизия заинтересована в укреплении отношений с США

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Киргизии - руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров
Премьер-министр Киргизии - руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Киргизии - руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров. Архивное фото
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БИШКЕК, 14 дек - РИА Новости. Киргизия заинтересована в укреплении отношений с США, заявил премьер республики Акылбек Жапаров.
Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы кабмина, Жапаров провел встречу с послом США в Бишкеке Лесли Вигери. В ходе встречи стороны "с удовлетворением подчеркнули активизацию кыргызско-американского сотрудничества по итогам текущего года, в частности, отметив состоявшиеся визиты на высшем уровне и саммит Центральная Азия – США".
"Глава кабинета министров акцентировал, что Кыргызская Республика заинтересована в укреплении двусторонних отношений с США на долгосрочную перспективу", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, стороны обсудили возможности развития сотрудничества в предстоящем году по ряду направлений в экономической и культурно-образовательной сферах. Также Жапаров и Вигери "обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в сфере зеленой энергетики и климатической повестки".
"В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол подтвердил готовность поддержки по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Он высоко оценил встречу глав двух государств в рамках саммита Центральная Азия – США", выразив надежду, что встреча придаст импульс укреплению и продвижению кыргызско-американских отношений", - уточнили в пресс-службе.
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