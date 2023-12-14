Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:50 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/kherson-1915660649.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 14.12.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T00:50
2023-12-14T00:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830935273_36:0:1280:700_1920x0_80_0_0_ee078963da29b2d839000c4b3ca75aae.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлена воздушная тревога. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231214/obstrel-1915658779.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830935273_347:0:1280:700_1920x0_80_0_0_97bcdaa59e8adad3880d4f28f01764ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

"Страна.ua": взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушенный Антоновский мост через Днепр в пригороде Херсона
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в пригороде Херсона - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в пригороде Херсона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
"Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлена воздушная тревога.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сотрудник следственного комитета России фиксирует последствия на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
00:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала