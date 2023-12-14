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Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 14.12.2023

Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T00:50

2023-12-14T00:50

2023-12-14T00:50

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дмитрий песков

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлена воздушная тревога. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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в мире, россия, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины