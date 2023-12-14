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В конгрессе обратили внимание на слова Путина о конце "халявы" для Украины - РИА Новости, 14.12.2023
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22:07 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/khalyava-1915917395.html
В конгрессе обратили внимание на слова Путина о конце "халявы" для Украины
В конгрессе обратили внимание на слова Путина о конце "халявы" для Украины - РИА Новости, 14.12.2023
В конгрессе обратили внимание на слова Путина о конце "халявы" для Украины
Член палаты представителей США Стени Хойер посетовал на нежелание конгрессменов поддержать законопроект о новой военной помощи Киеву, что дало повод российскому РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T22:07
2023-12-14T22:07
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Член палаты представителей США Стени Хойер посетовал на нежелание конгрессменов поддержать законопроект о новой военной помощи Киеву, что дало повод российскому лидеру Владимиру Путину говорить о сомнениях Запада в необходимости поддержки Украины. Ранее Путин заявил, что Украина почти ничего уже не производит, хоть и пытается сохранить остатки промышленности. По его словам, Киеву все привозят "на халяву, но это халява, когда-то может это закончиться", и, судя по всему, "так заканчивается помаленьку". "Владимир Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит. Другими словами, Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы. А места в этом зале пустуют", - заявил на последнем в этом году заседании палаты конгрессмен-демократ Хойер. Хойер раскритиковал оппонентов из Республиканской партии, заявив, что президент РФ якобы высказывает поддержку американским законодателям, не желающим согласовывать новую помощь Украине без решения вопросов с охраной границы. Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. В четверг палата представителей уйдет на каникулы до 9 января, в пятницу за ней последует сенат, перерыв в работе которого продлится до 8 января. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров &lt;...&gt; на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231214/khalyava-1915896157.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В конгрессе обратили внимание на слова Путина о конце "халявы" для Украины

В конгрессе США обратили внимание на слова Путина о конце "халявы" для Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Член палаты представителей США Стени Хойер посетовал на нежелание конгрессменов поддержать законопроект о новой военной помощи Киеву, что дало повод российскому лидеру Владимиру Путину говорить о сомнениях Запада в необходимости поддержки Украины.
Ранее Путин заявил, что Украина почти ничего уже не производит, хоть и пытается сохранить остатки промышленности. По его словам, Киеву все привозят "на халяву, но это халява, когда-то может это закончиться", и, судя по всему, "так заканчивается помаленьку".
Жительница Симферополя смотрит трансляцию Прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
На CNN обсудили слова Путина о конце "халявы" для Украины
Вчера, 19:27
«
"Владимир Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит. Другими словами, Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы. А места в этом зале пустуют", - заявил на последнем в этом году заседании палаты конгрессмен-демократ Хойер.
Хойер раскритиковал оппонентов из Республиканской партии, заявив, что президент РФ якобы высказывает поддержку американским законодателям, не желающим согласовывать новую помощь Украине без решения вопросов с охраной границы.
Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. В четверг палата представителей уйдет на каникулы до 9 января, в пятницу за ней последует сенат, перерыв в работе которого продлится до 8 января.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Республиканцы уходят на каникулы, не согласовав запрос помощи Киеву
Вчера, 21:37
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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