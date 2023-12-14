https://ria.ru/20231214/khalyava-1915896157.html

На CNN обсудили слова Путина о конце "халявы" для Украины

На CNN обсудили слова Путина о конце "халявы" для Украины - РИА Новости, 14.12.2023

На CNN обсудили слова Путина о конце "халявы" для Украины

Бывший постпред США при НАТО Курт Волкер, обсуждая в эфире CNN слова президента РФ Владимира Путина о поддержке Западом Украины, объяснил проблемы в... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T19:27

2023-12-14T19:27

2023-12-14T19:27

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курт волкер

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Бывший постпред США при НАТО Курт Волкер, обсуждая в эфире CNN слова президента РФ Владимира Путина о поддержке Западом Украины, объяснил проблемы в согласовании новой помощи Киеву демократичностью процедур. Как заявил на большой пресс-конференции Путин, Украина почти ничего уже не производит, хоть и пытается сохранить остатки промышленности, Киев получает все "на халяву", но она "помаленьку" заканчивается. Волкер в эфире CNN отметил "неопределенность Запада" и сложности в США с согласованием запроса на новую помощь Киеву, заявив, что Путин своими словами "пытался спроецировать уверенность". "Мы все демократические государства, это важно помнить. У нас различные приоритеты, нам приходится разбираться с ними подходящими демократическими путями. Иногда это требует времени, иногда у нас разногласия, иногда некоторые проблемы отходят на второй план", - указал Волкер. Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. До конца года при этом США планируют объявить об очередном пакете помощи Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915848434.html

https://ria.ru/20231214/oruzhie-1915846647.html

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в мире, украина, владимир путин, нато, россия, сша, курт волкер, сергей лавров