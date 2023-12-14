https://ria.ru/20231214/kapremont-1915879745.html

На Урале ремонт больницы, на которую жаловались Путину, начнут в 2024 году

На Урале ремонт больницы, на которую жаловались Путину, начнут в 2024 году - РИА Новости, 14.12.2023

На Урале ремонт больницы, на которую жаловались Путину, начнут в 2024 году

Капитальный ремонт больницы в поселке Рефтинский Свердловской области, на условия в которой президенту РФ пожаловался местный житель, начнут во второй половине... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:32

2023-12-14T18:32

2023-12-14T18:32

общество

владимир путин

андрей карлов

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итоги года с владимиром путиным

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Капитальный ремонт больницы в поселке Рефтинский Свердловской области, на условия в которой президенту РФ пожаловался местный житель, начнут во второй половине 2024 года, сообщил журналистам глава регионального минздрава Андрей Карлов. Житель поселка Рефтинский во время звонка на большую ежегодной пресс-конференцию главы государства Владимира Путина, совмещенную с прямой линией, сообщил, что в местная больница находится "в полной разрухе", в ней не хватает оборудования, а зарплаты медперсонала очень низкие, в связи с чем местные жители не могут получить нормальную медицинскую помощь. По словам Карлова, в прошлом году прошлом году на ремонт первого этажа больницы было вложено 5,8 миллиона рублей, также было приобретено 23 единицы оборудования. "На будущий год мы готовим проектно-сметную документацию и думаю, что во второй половине года мы приступим к капитальному ремонту оставшихся помещений", - сказал глава минздрава региона. Рефтинский является крупнейшим поселком городского типа Свердловской области, расположен в 110 километрах от Екатеринбурга, в нем проживают более 15 тысяч человек.

https://ria.ru/20231214/trassa-1915870460.html

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общество, владимир путин, андрей карлов, урал, свердловская область, россия, итоги года с владимиром путиным