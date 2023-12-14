https://ria.ru/20231214/kapremont-1915879745.html
На Урале ремонт больницы, на которую жаловались Путину, начнут в 2024 году
На Урале ремонт больницы, на которую жаловались Путину, начнут в 2024 году - РИА Новости, 14.12.2023
На Урале ремонт больницы, на которую жаловались Путину, начнут в 2024 году
Капитальный ремонт больницы в поселке Рефтинский Свердловской области, на условия в которой президенту РФ пожаловался местный житель, начнут во второй половине... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:32
2023-12-14T18:32
2023-12-14T18:32
общество
владимир путин
андрей карлов
урал
свердловская область
россия
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915783373_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_23f240eeb404c8adabf29c42c3ea9ac4.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Капитальный ремонт больницы в поселке Рефтинский Свердловской области, на условия в которой президенту РФ пожаловался местный житель, начнут во второй половине 2024 года, сообщил журналистам глава регионального минздрава Андрей Карлов. Житель поселка Рефтинский во время звонка на большую ежегодной пресс-конференцию главы государства Владимира Путина, совмещенную с прямой линией, сообщил, что в местная больница находится "в полной разрухе", в ней не хватает оборудования, а зарплаты медперсонала очень низкие, в связи с чем местные жители не могут получить нормальную медицинскую помощь. По словам Карлова, в прошлом году прошлом году на ремонт первого этажа больницы было вложено 5,8 миллиона рублей, также было приобретено 23 единицы оборудования. "На будущий год мы готовим проектно-сметную документацию и думаю, что во второй половине года мы приступим к капитальному ремонту оставшихся помещений", - сказал глава минздрава региона. Рефтинский является крупнейшим поселком городского типа Свердловской области, расположен в 110 километрах от Екатеринбурга, в нем проживают более 15 тысяч человек.
https://ria.ru/20231214/trassa-1915870460.html
https://ria.ru/20231214/krym-1915863389.html
урал
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915783373_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_fe1833dc21762d6aa9d0ec1a1cf6b3b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, андрей карлов, урал, свердловская область, россия, итоги года с владимиром путиным
Общество, Владимир Путин, Андрей Карлов, Урал, Свердловская область, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
На Урале ремонт больницы, на которую жаловались Путину, начнут в 2024 году
На Урале капремонт больницы, на которую пожаловались Путину, начнут в 2024 году
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Капитальный ремонт больницы в поселке Рефтинский Свердловской области, на условия в которой президенту РФ пожаловался местный житель, начнут во второй половине 2024 года, сообщил журналистам глава регионального минздрава Андрей Карлов.
Житель поселка Рефтинский во время звонка на большую ежегодной пресс-конференцию главы государства Владимира Путина, совмещенную с прямой линией, сообщил, что в местная больница находится "в полной разрухе", в ней не хватает оборудования, а зарплаты медперсонала очень низкие, в связи с чем местные жители не могут получить нормальную медицинскую помощь.
Хоценко после жалобы журналистки Путину рассказал о планах расширить трассу
По словам Карлова, в прошлом году прошлом году на ремонт первого этажа больницы было вложено 5,8 миллиона рублей, также было приобретено 23 единицы оборудования.
«
"На будущий год мы готовим проектно-сметную документацию и думаю, что во второй половине года мы приступим к капитальному ремонту оставшихся помещений", - сказал глава минздрава региона.
Рефтинский является крупнейшим поселком городского типа Свердловской области, расположен в 110 километрах от Екатеринбурга
, в нем проживают более 15 тысяч человек.
В Крыму пообещали быстро решить проблему со спортзалом после жалобы Путину